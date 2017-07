Arturo Valls: «A “Me resbala” no se viene a competir, sino a pasarlo bien»

Aunque ahora esté de vacaciones, Arturo Valls es un currante de la televisión. Hace unas semanas finalizó «Ninja Warrior España», el concurso en el que se atrevió a hacer el recorrido -fiel a su estilo y homenajeando a su tierra- vestido de fallera, mientras continúa en emisión “¡Ahora, caigo!” en Antena 3. Además, desde hace un par se semanas está de nuevo cada viernes por la noche (22.00) al frente de«Me resbala».

En esta producción de Atresmedia en colaboración con Shine Iberia, Arturo Valls muestra su lado más gamberro. Aunque siente hay una gran ausencia entre los «osados» participantes: Florentino Fernández. «Flo está en otra cadena y no ha podido ser. Es un tipo y un compañero estupendo al que he echado de menos», afirma. A la pregunta de si hay alguien que le ha sorprendido de los nuevos, no duda ni un instante: «Jorge Fernández, disfrutó como un niño de verdad. Tiene una forma física increíble y no tiene miedo a nada».

Arturo Valls confiesa que sino fuera el presentador le «encantaría» participar como concursante. «Me atrevo con todo... ya se sabe que la filosofía de este programa no es venir a competir; sino más bien a pasarlo bien. En casa soy divertido, pero a otro nivel. Descanso y como me dice mi mujer no me traigo el trabajo a casa», afirma.

Respecto a lo complicado de la franja del viernes, Valls afirma que «The Wall» y «Hotel romántico» son temas y programas diferentes. «Carlos Sobera es un monstruo», reconoce el valenciano. Tanto «Me resbala» como «¡Ahora caigo!» están grabados, por lo que en estos momentos Valls disfruta de unas más que merecidas vacaciones «en Baleares y en el Sur». «También estuve -como buen aficionado al tenis- viendo en directo a Rafa Nadal en Wimbledon. Disfruto de maravilla y desconecto junto a la familia, los amigos, haciendo visitas a los chiringuitos y practicando deportes acuáticos, jugando al tenis o montando en bici», añade.

Entre sus proyectos futuros afirma que tiene uno del que aún no puede hablar con Warner en el que «vuelve a sus orígenes». ¿Y jurado en una nueva edición de «Tu cara me suena»? «Me parece muy complicado. Me costaría hacerlo».