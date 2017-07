Antonio Lobato revoluciona las redes con una fotografía con melena

El 25 de julio de 1992, la ciudad de Barcelona abrió sus puertas para vivir uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España, los primeros Juegos Olímpicos -y únicos hasta la fecha- celebrados en nuestro país. Estos días, cuando se cumplen 25 años de aquella cita histórica, son muchas las personalidades que echan la vista atrás.

El periodista deportivo español, reconodido por transmitir la F1 en televisión, Antonio Lobato, ha sido uno de ellos. Subió a su cuenta oficial de Instagram una imagen de la acreditación que le daba acceso a las instalaciones deportivas de la Villa Olímpica de la Ciudad Condal. Debajo, su recuerdo: «Hoy hace 25 años me colgaba en el cuello esta acreditación. Una experiencia profesional y personal inolvidable. Lo de los pelos no lo tengais en cuenta... en esos años era joven y alocado».

Hoy hace 25 años me colgaba en el cuello esta acreditación. Una experiencia profesional y personal inolvidable. Lo de los pelos no lo tengais en cuenta... en esos años era joven y alocado 😜 #barcelona92 #JuegosOlimpicos #cobi #olimpismo #deporte Una publicación compartida de Antonio Lobato (@alobatof1) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 11:36 PDT

En aquella época, el asturiano tenía 27 años y trabajaba como cronista deportivo para emisoras como Radio España o, posteriormente, Onda Cero, por lo que también especificó cómo fue su experiencia. Pero lejos de despertar la melancolía que pretendía, ha provocado que las redes sociales se hayan quedado atónitas ante su «look» en la acreditación, en el que aparece con una larga melena.

La fotografía, que además compartió en su cuenta de twitter, ha despertado cientos de comentarios por parte de los seguidores del periodista deportivo. Muchos aseguran no reconocerlo ante su cambio, otros destacan su parecido a varios rostros populares y hay quienes afirman que está mejor sin la melena.

«Que raro se te ve con pelo no se si de tantos años viendote en tv pero me gusta más ahora que estas rapado», «Con ese pelo, pareces un poco Robin Williams», «Ya sabes que esto se va a hacer viral, no? o «Jolin macho ahora pareces más joven», son algunos de los comentarios que se pueden leer en su Instagram.

Jajajajajja joder macho, como cambia la gente. Que pelos!! Jajajaj el alo se tiene que estar riendo seguro con esta foto — Francisco Carames A. (@Txarames) 25 de julio de 2017