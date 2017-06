Tom Cruise acudió en compañía de Anabelle Willis y Sofia Boutella a El Hormiguero para promocionar su nueva película: «La Momia». En este largometraje, el actor ha compartido escenas de riesgo con sus compañeras de reparto, unas tomas que pusieron en riesgo su integridad física.

Montados en un avión y en caída libre, Cruise salvó la vida de su compañera cuando ésta se había quedado atrapada y usó su cuerpo para proteger a la actriz del golpe. Anabelle no olvida el caballeroso gesto de Tom y expresó en «El Hormiguero» lo agradecida que estaba. «Avisé que estaba enganchada y él me dijo: «Tranquila, yo te salvaré». Al escuchar su relato, el actor se echó a reir asegurando que no había dicho eso. Pero, Annabelle estaba segura de que esa frase había salido de boca del popular actor y le lanzaba miradas complices.

Pero, no es el único momento que la actriz recuerda con cariño. Annabelle explicó que aceptó hacer la escenas de acción después de que Cruise hablara con ella. «Es el efecto Tom Cruise, te hipnotiza», aseguraba entre risas mientras recordaba cómo el actor lerelató los beneficios que tenía para el público que las escenas se rodaran sin especialistas.

La actriz recuerda con cariño el tiempo que compartió en el set con Tom Cruise y quiso relatar una anécodota. Durante una visita de las amigas de Annabelle al plató, la intérprete pidió a su compañero que saludara a todas los que habían ido a verla. Amablemente, él levantó la mano y la agitó en el aire, provocando el delirio entre las chicas. «Ahora son mis amigas», dijo el actor tal y como recuerda la actriz. Sin embargo, según Tom Cruise, el relato de Anabelle no se ciñe a la verdad. «Está la versión de Annabelle y luego la verdad», aseguró entre risas.