Ángel Nieto, 28 años impartiendo sabiduría y deportividad en la televisión

Ángel Nieto ha estado un sinfín de veces delante de las cámaras. Sus 12+1 campeonatos le convirtieron en un blanco fácil para la televisión. La última vez que le vimos fue junto a Bertín Osborne. El equipo de «Mi casa es la tuya» y el presentador se desplazaron hasta Ibiza para visitar la impresionante casa del piloto en las isla pitiusa, un escenario con vistas al mar. Durante ese programa, Nieto y Osborne repasaron los hitos más importantes de su vida personal y profesional.

Bertín descubrió un secreto para él desconocido de «su amigo Angelito». «Si no hubiera sido piloto me hubiera encantado ser cantante», confesaba Nieto entre risas. Además, confesó cómo su familia se trasladó de Zamora al barrio de Vallecas (Madrid), donde su madre comenzó vendiendo huevos a «puerta fría» y terminó regentando una pollería. Esto no sería todo, conocemos de sobra la pasión que el castellanoleonés tenía por las motos, pero no todo lo que llegó a hacer por conseguir su sueño: «Dormí seis llorosos meses en una frutería», aseguraba mientras contaba sus inicios en Barcelona, a donde se fue en busca de una escudería.

Pero no siempre fue el protagonista. Tras su retirada en 1987, Ángel Nieto siguió vinculado al mundo del motociclismo a través de la televisión donde fue durante muchos años comentarista en televisión de los Grandes Premios, primero en TVE y después en Telecinco. Durante 28 años, disfrutamos de los apuntes técnicos del piloto junto a José María Casanovas y Mercedes Milá, quienes comenzaron a retransmitir las motos, pero fue Valentín Requena quien acompañó gran parte de este tiempo a Nieto.

En ese tiempo, Nieto nos regaló no solo un millar de detalles técnicos que hacían que entendiésemos por qué se tomaban la mayoría de las decisiones tanto en el «paddock» como en la pista; también con emocionó en más de una ocasión. Seguro que recuerdan las lágrimas que el piloto derramó al ver a los también españoles Jorge Lorenzo y Toni Elías ganar el Campeonato del Mundo de MotoGP y el de 250cc respectivamente: «Es la pera». También nos hizo reír. Un momento inolvidable fue la inocentada que protagonizaron Nieto y Requena. En ella, aseguraban que el piloto aplazaba su retirada para correr en sidecars con Giacomo Agostini de acompañante. Pero lo que nunca hizo fue entrometerse en las controversias entre pilotos: «A mí lo que me gusta es hablar de motos».

Televisión Española fue dueña de estos derechos desde inicio de los 80 hasta 2011, el año en el que desapareció la publicidad de la cadena pública. Esta falta de ingresos obligó a sus directivos a desprenderse del Mundial de MotoGP. Mediaset España estaba al acecho. Consiguió emitir en exclusiva en Telecinco la competición durante 2012 y 2013. Pero no fue lo único que adquirieron ya que también ficharon a Ángel Nieto junto al también piloto Dennis Noyes. Ellos, junto a «Keko» Ochoa, como narrador, y J.J. Santos, como coordinador, formaron el equipo que daría cobertura a las carreras. De su mano conocimos a Marco Rocha y Lara Álvarez, quienes estaban de desplazados al «paddock» y al «pit lane» en cada circuito.

Ángel Nieto, junto a su equipo en Telecinco - ACB

El último dardo de Ángel Nieto

Aunque no formaba parte de ninguna plantilla, el 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo seguía haciendo colaboraciones esporádicas. Una de sus últimas apariciones la aprovechó para criticar a TVE por haber permitido que las motos pasasen a una cadena privada. «Es una faena que en España no haya MotoGP en abierto. Para mí es difícil hablar de esto porque sé de los costes que conlleva un Mundial», decía Ángel Nieto. «El motociclismo ha cosechado audiencias de cuatro, cinco o incluso siete millones de telespectadores y es probablemente el deporte que más éxitos ha dado a España en los últimos años… ¿Qué te voy a decir? El quedarnos sin MotoGP en abierto al final no es bueno ni para las motos ni para la afición a las motos. A mí me gustaría que en España se vieran los grandes premios en todas las casas», añadió.