Andreu Buenafuente defiende «Late Motiv»: «El miedo en esta profesión es mal compañero»

«Late motiv», el programa nocturno de Andreu Buenafuente, es el espacio más veterano de la corta vida de #0, el canal joven de Movistar+ que acaba de cumplir un año. Pese a haber recibido alguna crítica de parodiados como Javier Cárdenas y Bertín Osborne, su presentador quiere dejar estos temas de lado y centrarse en el balance del programa. «No voy a hablar de eso. Estoy haciendo este late night, el mejor que he hecho hasta ahora, y que creo que es lo mejor que sé hacer. Si con 52 años no hiciera bien algo que llevo haciendo desde los 30...», sostiene, orgulloso del equipo de guionistas que tiene y también de la repercusión del programa.

«Trabajo como si me vieran diez millones de personas, no es tan importante el número sino la difusión y la repercusión. Tenemos mucha más que antes y eso nos llena de responsabilidad. Un programa aparentemente escondido en lo digital tiene una repercusión de calle y medios que nunca había tenido. Esta cadena, como todas, tiene que hacer buena televisión, y luego que se consuma como se pueda y se deba», añade, atajando las voces que hablan de baja audiencia. De hecho, según los responsables de Telefónica "Late Motiv" es uno de los formatos más consumidos de #0. «Ir a los números en un programa tan cambiante... A mí me gusta estar en esta onda, prefiero estar aquí a estar en otro sitio aletargado».

Humor folclórico, negro y blanco

Andreu Buenafuente recuerda con especial cariño el especial sobre los refugiados que realizaron en Lesbos, con Serrat cantando «Mediterráneo». «Ese día fue de los más bonitos de mi carrera, me salí del guión de la comedia, volvimos a un mito como Serrat y luego volvimos al tono de la comedia», afirma.

Un género que, pese a todo, en España, goza de buena salud. «Nuestro país es muy divertido, tiene humor negro, blanco, folclórico, no folclórico... Yo no soy un teórico del humor, pero nosotros tenemos casi humor de mercado, vamos a la actualidad y a la vida y de ahí sacamos el material», responde. «Y nos sobran platos», bromea.

«Yo soy un comediante, hago parodias de la actualidad, este es mi oficio y en él el miedo, como en profesiones como el periodismo, es mal compañero. Hay gente a la que le gusta el humor y gente que no, espero que me vean los primeros. Hago comedia y voy a hacerla siempre porque es lo único que sé hacer». ¿Hay límites? «El humor es lo que menos deberíamos limitar, deberíamos limitar otros campos de la sociedad más peligrosos, como los administrativos, políticos, policiales... Hablar de límites en la comedia es tener una falta de perspectiva acojonante», concluye.