Amenazan a Jorge Javier en directo: Â«Contrataron a alguien para hacerme daÃ±oÂ»

28/12/2017 a las 08:30 Actualizado 28/12/2017 a las 08:30

Jorge Javier Vázquez no gana para disgustos este año. A los paupérrimos datos de audiencia de Gran Hermano se le suma ahora lo sucedido en directo en «Sálvame».

En medio del culebrón del romance entre María Lapiedra y Gustavo González, que el programa de Telecinco no duda en estirar como un chicle, y el ingreso de María José Campanario, el presentador tuvo que interrumpir la emisión tras recibir un mensaje.

Jorge Javier, con el semblante serio, se acercó al director del programa, David Valldeperas, para mostrarle el mensaje que acababa de recibir en su teléfono, asegurando, casi sin palabras por el susto, que era «para denunciarlo a la Policía».

«Habría una persona de este país que, en un lugar, habría manifestado su deseo de contratar a alguien para hacerme daño», dijo el presentador de «Sálvame» tras reponerse del mal trago. Sin embargo, ante la seriedad de la noticia, Jorge Javier Vázquez decidió abandonar el programa y encargarse de pasar el testigo a la Policía.

Otros casos

No es la primera vez que amenazan a un rostro conocido de la televisión. Otro antiguo presentador del corazón, Jaime Cantizano, habría sufrido un caso similar, tal y como explicó en «Sálvame» Gema López, aprovechando la situación para recordar lo sucedido: «Como aquellas advertencias no llegaron a más, la Policía estuvo alertada y no pasó de ahí. Inmediatamente se puso a disposición de la Policía bajo el consejo de su abogado y de las Fuerzas de Seguridad», relató la tertuliana.