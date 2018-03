La cúpula de OT confiesa que la eliminación de Amaia de «El número uno» estuvo pactada

Actualizado 19/03/2018 a las 12:22

La sombra de los amaños es más que alargada. También en los 'talent show', sometidos a menudo a la lupa de los fraudes. Sin embargo, rara es la ocasión en que estos arreglos son confesados por la cúpula de uno de los concursos, aunque es lo que acaba de suceder. Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo, y Tinet Rubira, productor del programa, han desvelado que la ganadora del formato, la pamplonesa Amaia Romero, fue expulsada de manera premeditada durante la primera edición de «El número uno», a la que incurrió en 2012 con doce años y que también estuvo producido por Gestmusic.

Amaia, flamante estrella en ciernes tras su victoria en OT 2017 y que representará -junto a su compañero Alfred García- a España en el festival de Eurovisión, se presentó a la edición inaugural de «El número uno». Era la benjamina del concurso de Antena 3, con solo trece años. Pese a que se enfrentaba a gente mucho mayor que ella, pudo aguantar en el formato hasta la sexta gala, cuando Mónica Naranjo, miembro del jurado -y con la que se reencontró en Operación Triunfo- le comunicó que no seguiría en el concurso.

Mónica Naranjo, la intermediaria

«Me acuerdo cuando empecé hace veinte años, en una profesión en la que encontré más detractores que pasión. Por la experiencia que he tenido, por todo lo que he visto, que soy madre. Si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaia, que te estoy haciendo el favor de tu vida, ahora que eres joven. Porque si ahora haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de uso años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán, como he visto a tantos y tantos», le dijo Naranjo a Amaia entonces. «Entonces, te lo voy a decir de otra manera. Perdóname. ¿Me perdonas? Pero yo sé que es bueno para ti. Sé que va a ser lo mejor. Nos veremos dentro de unos años y ya verás que te irá bien», añadió, antes de salvar a Alberto Pestaña, el rival de Amaia en aquel duelo.

En ese momento, el público del programa estalló en aplausos hacia Amaia y ovacionó la reflexiva decisión de Naranjo. «Has sido muy valiente, Mónica», valoró la presentadora de «El número uno», Paula Vázquez. Sin embargo, ahora, seis años después, se ha conocido que no fue la cantante quién tomó la decisión, tal y como Noemí Galera, subdirectora del concurso, ha desvelado en una entrevista con «SModa». «Allí (hablando de Amaia en el formato de Antena 3) descubrí una criatura con talento, pero con unos padres preocupados cuando vieron que iba sumando galas y que, con ellas, aumentaban sus ausencias del colegio, aunque recibía clases particulares mientras estábamos grabando en Barcelona. Así que Tinet (Rubira) tomó una sabia decisión y pactó con sus padres la mejor salida para Amaia, con el fin de que finalizara sus estudios. Para ello se utilizó la figura de Mónica Naranjo que lo hizo maravillosamente como lo hizo», explica Galera al citado medio.

Confesión que también ha hecho el propio Rubira. «Era evidente que no iba a ganar el concurso. Así terminó nuestra relación. Pero seis años después nos reencontramos de nuevo en OT. Ya no era una niña. Nada más ver a Noemí (Galera), lo primero que le dijo fue: “Acabo de terminar bachillerato”. Me hizo mucha gracia. Fue su manera de dejar claro que ella había cumplido con su parte del trato», comenta por su parte el director de Gestmusic, productora de ambos formatos.

La de «El número uno», todo sea dicho, no había sido la primera aparición televisiva de Amaia, que ahora tiene 19 años. En 2008 apareció tocando el piano en un reportaje sobre su talento que preparó el Telediario de TVE, en la edición de Navarra. En 2010 estuvo en «Cántame una canción», también producido por Gestmusic, donde volvió a coincidir con Galera. Tras ello, apareció en «My Camp Rock», un concurso musical de Disney Channel al que también incurrió otro de sus compañeros en la Academia de OT 2017, Roi Méndez.