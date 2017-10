Álvaro de Marichalar explica la censura que sufrió en «Sábado Deluxe»

17/10/2017 a las 14:01 Actualizado 17/10/2017 a las 14:10

Parece que las polémicas persiguen a Jorge Javier Vázquez. Si la semana pasada el presentador de «GH: Revolution» la emprendía a gritos contra uno de los concursantes del reality de Telecinco, este sábado el de Badalona no se quedó atrás y estalló contra Álvaro de Marichalar. El empresario, que había acudido a «Sábado Deluxe» para dar su opinión sobre el desafío soberanista de Carles Puigdemont, se topó con un presentador poco dispuesto a entenderse con él.

Irritado con el empresario, Jorge Javier Vázquez lo expulsó del plató: «Eres un maleducado».

Ante la controversia suscitada tras el rifirrafe en «Sábado Deluxe», Álvaro de Marichalar se ha quejado de la «intolerable promoción pública de odio» contra él, algo que supuso contra su libertad de expresión «un ruin atentado», tal y como explica el empresario en una carta que explica lo sucedido en el programa de otra forma.

A continuación, la carta íntegra de Álvaro de Marichalar:

Agradezco de corazón el noble apoyo que estoy recibiendo de muchas personas que fueron testigos de la intolerable promoción pública de odio, que supuso el ruin atentado en directo contra mi libertad de expresión y mis derechos civiles fundamentales el pasado sábado en Tele5.

Un atentado en toda regla contra el principio constitucional básico de igualdad, perpetrado a traición desde la inimaginable cobardía de quien dispone a su antojo caprichoso del poder infinito que supone un medio de comunicación masiva como es un programa de TV.

Aunque algo herido, el sacrificio mereció la pena para conseguir mi principal objetivo: proclamar el hecho patente de que nuestros Mozos de Escuadra (la policía de nuestro gobierno de nuestra Generalidad de Cataluña -que financiamos juntos todos los españoles-) está siendo utilizada por el actual gobierno golpista y sedicioso catalán, para garantizar el incumplimiento de la Ley (como quedó probado el pasado día 1 de octubre) sin importarles poner en riesgo NUESTRA sagrada PAZ CIVIL. La PAZ y concordia de los catalanes entre sí y del resto de españoles.

Cuando quise proclamar esa verdad contrastada, fui violentamente despojado de la palabra, por quien usa la fuerza de la mentira y la promoción de odio ciego.

Dios ayude a ese pobre esbirro de la dictadura del mal.

Es un hecho probado que la actual Generalidad de Cataluña está actuando igual que los abyectos gobiernos totalitarios de corte estalinista o nazi que destrozaron Europa. Controlando la educación y los medios de comunicación, se controlan los sentimientos; las vidas y las haciendas de las buenas personas. Llevan 35 años dando el golpe.

Perdono de antemano al "presentador" y a los que colaboraron en hacer posible la perversión de mi imagen pública.

Todos sabemos que no ofende quien quiere sino quien puede.

No debemos esperar honestidad de quien la desconoce.

Perdonar es la mejor forma de intentar hacerles ver su error, para que puedan corregirse algún día y dejen de inocular su virus de vileza a los millones de buenas personas que todavía siguen -inexplicablemente- consumiendo esa clase de programas convertidos en orgías de deshonor y maldad sin límites.

Se me hace más difícil perdonar a los propietarios -extranjeros- de la cadena de TV, siempre dispuestos a sembrar en España su ruina moral y odio estéril, a cambio de sus codiciados treinta denarios de traición absoluta a nuestros valores fundamentales europeos; a nuestra noble convivencia entre españoles y a nuestra sagrada PAZ CIVIL.

El "divide et impera" no pudo doblegar los valores hispanos de nuestra valiente Numancia hace ahora 2150 años y no podrá tampoco truncar hoy los principios fundamentales que sostienen el alma limpia y ancha de la gran mayoría de los españoles.

Ha quedado patente que la cacareada "libertad de expresión" no existe de verdad - para todos- en España, porque la información está secuestrada a través de los medios de comunicación controlados por gobiernos autonómicos sediciosos; o partidos políticos constituidos en virtuales estructuras mafiosas de poder; o grupos de comunicación extranjeros; o personajes desleales a la idea de unidad territorial y concordia plural entre las personas.

Lo único que nos queda es ser conscientes de la precaria situación en la que ha quedado nuestra Libertad, para poder así recuperarla con valentía y mantenerla con honor.

Un primer paso puede ser evitar consumir esos programas cuidadosamente programados para desarbolar la moral y los principios de las personas de bien.

Muchas gracias

Un abrazo,

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada

NOTA:

Respondiendo a la última pregunta que al final no pude contestar (pido disculpas por ello pero no había terminado de responder bien a la pregunta anterior), la Familia Real me parece muy bien porque cumple muy bien el mandato constitucional de representar con honor y profesionalidad a los españoles, defendiendo la unidad secular de nuestra Nación; una Unidad que hizo precisamente posible nuestra Monarquía en 1492 y que sigue forjando y garantizando nuestra institución más antigua e importante de España que hoy encarna de manera ejemplar Su Majestad el Rey Don Felipe junto a la Real Familia.

NOTA2:

El programa del canal de TV italiano Tele5 me ofreció 4500 € por intervenir. Les respondí que yo no quería ningún dinero para mi persona, pero que esa cantidad quería yo dividirla en tres partes iguales y donarla a los huérfanos de la Guardia Civil; al Patronato de huérfanos de la Policía Nacional y a la viuda e hijo del Capitán Borja Aybar; piloto del Ejército del Aire (donde serví como Voluntario durante dos años cumpliendo mi Servicio Militar desde octubre de 1979 a septiembre de 1981) fallecido el pasado 12 de octubre en Acto de Servicio.

Visto lo visto; espero que el canal italiano Tele5 cumpla su palabra y entregue mi dinero a las personas a las que yo quiero donárselo.