Aluvión de nuevos proyectos en TVE: luz verde dos nuevas series y tres programas

El último consejo de administración de TVE esta temporada ha llegado cargado de novedades. Además de aprobar los presupuestos para 2018, la televisión pública ha dado luz verde a la producción de dos nuevas series de ficción: «Alma Mater» (Boomerang TV) y «El continental» (Gossip Events and productions) y tres nuevos programas: el concurso «Crush» (Mediaproducción), «¿Y tú qué opinas?» (Zebra Producciones) y «El Forastero» (Brutal Media).

Asimismo, han acordado la producción del programa especial de «Nochevieja 2017» y nuevas entregas de «El programa de José Mota» y «Españoles en el Mundo» (Secuoya Contenidos).

Así son los nuevos programas

«¿Y tú qué opinas?», producido por Zebra, es la adaptación del inglés «Don't Ask Me Ask Britain», en el que dos equipos deben convencer al público para que apoye sus argumentos sobre una pregunta social o política.

«Crush» es un formato español con muy buena acogida internacional en el que cuatro concursantes con relación entre sí competirán para lograr el bote final. Para conseguir el premio, deberán responder a siete preguntas y colocarse debajo de la respuesta correcta en cada una de ellas. Si fallan serán «aplastados» por una enorme caja fuerte colgado sobre ellos y perderán miembros de su equipo. Solo aquellos que se hayan colocado en la respuestas correctas podrán ganar el bote final.

«El Forastero», originario de TV3, sigue a un monologuista ambulante que recorrerá pequeños pueblos de España con el objetivo de descubrir la esencia de sus habitantes. Para ello, pasará 48 hroas con ellos y tendrá que cumplir un reto: interpretar ante todos los vecinos un monólogo personalizado hecho a medida de cada pueblo.

Más de 1.000 millones para producir en 2018

En relación con el presupuesto para 2018, el presidente ha destacado su apuesta por la consolidación económica de la corporación RTVE. Por primera vez desde 2012, el presupuesto de ingresos alcanza los 1.000 millones de euros. No obstante, José Antonio Sánchez ha remarcado el carácter «continuista» de los presupuestos, con un ligero incremento de los ingresos como consecuencia de las mejores expectativas de recaudación provenientes tanto de la tasa radioeléctrica como de la de operadores de televisión y telecomunicaciones. En cuanto a los gastos, la mayor parte de las partidas prevén crecimientos muy pequeños, salvo la dedicada abordar nuevos proyectos y seguir prestando unos servicios y programas de calidad a la sociedad española, y muy especialmente, los proyectos destinados a la transformación digital de la Corporación.

Las cuentas del primer semestre de 2017 revelan un «comportamiento excelente» de la situación financiera de la Corporación, según su presidente. Al cierre de junio de este año, RTVE presenta un superávit de 2,2 millones de euros que pone de manifiesto la consolidación financiera de la corporación. Esta situación contrasta con la del primer semestre de 2014, año en que RTVE, al cierre de sus cuentas en junio, había generado un déficit de 64,1 millones de euros.