Aless Gibaja amenaza con abandonar «GH VIP» tras la llegada de Aída Nizar

La entrada de Aída Nizar ha puesto patas arriba la casa de Guadalix de la Sierra. Su entrada triunfal (con música acorde para el momento) indicaba las intenciones de la exconcursante de «Gran Hermano». Entre los que son desde anoche sus compañeros de convivencia, está Aless Gibaja. Así reaccionó el influencer: «¡Guau! ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a quedarte?». Con una inquietante tranquilidad, Nizar le preguntó si esa era su mayor preocupación. «Qué raro todo, estoy en shock», replicaba Gibaja.

«Yo podría contestarte todo lo que me da la gana, pero es que no me apetece. Aída siempre es buena», comentaba la hija de Mari Ángeles Delgado con sarcasmo, a lo que contestó Gibaja con un «espero que conmigo sí».

En el momento en el que el Súper le dio permiso para regresar con sus compañeros, Aless Gibaja salió al encuentro de los que ahora son sus amigos para comentar la presencia de Aída Nizar. «Me he quedado en shock. La que va a liar, porque tiene un carácter... No tengo nada en contra de ella, pero Oriana la odia, y hace poco tuvimos una pelea en una discoteca con ella», decía nervioso.

Tras la gala, los habitantes de «Gran Hermano VIP 5» tuvieron un rato para comentar la entrada de Aída. «¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a mi casa hoy», comentaba Gibaja.