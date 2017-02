Aída, tan soberbia como siempre tras su expulsión de GH Vip: «Esta gentuza ha matado mi felicidad»

Aída Nízar se quiere tanto a sí misma que no la quiere nadie más. Y anoche se volvió a demostrar en Gran Hermano VIP. Casi tres de cada cuatro espectadores votaron para que la popular polemista saliera de la casa de Guadalix y hubiera un poco más de paz en la convivencia.

Tras la expulsión, y ya desde el plató junto a Jordi González, la ya exconcursante de GH Vip atacó a todos. Entre lágrimas empezó a reprochar al público y a los compañeros: «No lo entiendo. ¡Qué clase de sociedad es esta que preferís a los malos!». «Vivimos en una sociedad en la que alguien tiene que buscar amigos en Tinder porque no los tiene. Donde les ofende que hables con Dios, que tengas todo el día en la boca a tu madre. ¿De verdad eso ofende?».

«Adoro mi vida. Quiero que me entiendan», dijo la concursante tras haber escuchado que Jordi González la calificó como «alguien que se cree por encima de todos».

«No me merezco estar aquí. Que no y que no y que no. Que no, que no. He aguantado insultos, vejaciones, que me toquen, que me hagan burla... Y no he entrado al trapo, excepto llamar garrapata a Irma Soriano». «Gran Hermano me ha dado una enorme felicidad, pero la ha matado esa gentuza que me he encontrado ahí dentro. Solo me enorgullece que la única persona noble [Alejandro] que se ha atrevido a enfrentarse a esas malas personas me quiere», gritó desde el plató.

Mientras el presentador le pedía que «cuidara su vocabulario», ella seguía descalificando a los que habían sido sus compañeros. «Por eso no entiendo que la audiencia haya hecho esto. Pero lo tengo que acatar», terminó.