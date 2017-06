Un equipo de Ana Rosa es agredido en pleno reportaje en el que denunciaba la okupación de Lavapiés

Un equipo de «El programa de Ana Rosa» ha sufrido una agresión durante la grabación de un reportaje sobre narco-okupas. Lucía Valero y Adrián Fernández se disponían a acompañar a Manuel, el dueño de la casa okupada hace deiz meses mientras se estaba de vacaciones, para recoger su correspondencia. Su vivencia es una, pero es el edificio entero el que está okupado.

Sabían que no sería tarea fácil y no lo fue. Adrián, el operador de cámara, recibió varios golpes mientras llevaba la cámara al hombro y tuvo que ser atendido por el Samur por fuertes dolores en la espalda. La Policía también acudió al lugar del incidente, un edificio con nueve viviendas okupadas situado en el barrio madrileño de Lavapiés. El estado de la cámara evidencia la violencia de la agresión. Uno de los golpes sufridos destrozó completamente el visor de la cámara. Además, la presentadora ha querido recalcar que no se han podido mostrar las imágenes más violentas del ataque al emitirse en un horario superprotegido.

«Nos tiraron un cubo de agua, destrozaron una silla a nuestro lado, fue una batalla campal», comenta Lucía. Adrián Fernández ha explicado que aunque se le pasó por la cabeza, prefirió no salir corriendo en los momentos más tensos del incidente. «Creo que eso habría provocado una reacción más violenta de los agresores y nos podrían haber perseguido» confesó.

La agresión en Lavapiés es la segunda en un mes a los periodistas del programa. En la anterior, el periodista Álex Rodríguez y una vecina que denunciaba el clima de violencia del barrio de Tetuán tuvieron que salir corriendo cuando un hombre comenzó a perseguirles lanzando piedras.