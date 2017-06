Acusan a la CNN de preparar una «falsa manifestación» de musulmanes contra los terroristas de Londres

Tras el atentado de Londres de este fin de semana, las televisiones de todo el mundo han emitido miles de horas de programas especiales informando minuto a minuto de lo que sucedía en la capital de Inglaterra. Sin embargo, el vídeo que más repercusión ha tenido no se ha emitido en televisión. Según las personas que lo publicaron, muchos de ellos influyentes tuiteros de Estados Unidos y simpatizantes de la conocida como «derecha alternativa», se puede ver cómo una reportera de la CNN «prepara» una manifestación de musulmanes contra el Daesh. La secuencia es la siguiente: la periodista Becky Anderson, de la CNN, estaba en el punto de directo desde donde todas las televisiones del mundo han informado del atentado de este sábado. Mientras tanto, va dando órdenes a un grupo de musulmanes que mostraban su apoyo a las víctimas y rechazaban el fanatismo de los asesinos de Daesh. El vídeo se hizo viral desde la plataforma «Alt-right» de Reddit y en Twitter gracias a Mike Cernovich, un escritor que ha hecho campaña por Donald Trump.

Desde la CNN han desmentido que hayan sido ellos los que han «colocado» a los manifestantes. Según afirman, la concentración se estaba realizando a escasos metros de los reporteros y la policía permitió que se pusieran en ese lugar. Después, la reportera habló con ellos para que se les viera durante su conexión, algo que todas las televisiones del mundo realizan para elegir el encuadre más informativo en sus reportajes. Además, en la conexión que la propia reportera hizo después no se ve a los presuntos «falsos manifestantes».

Es en el reportaje sobre esta manifestación (y no en la pieza sobre los atentados) donde aparecen las representantes de las «Madres musulmanas». Es decir, que no hubo manipulación en tanto en cuanto que sí hubo una manifestación organizada por grupos musulmanes en contra de los asesinos de Daesh; pero sí que se puede achacar a la CNN que «moviera» de sitio a los manifestantes para que quedaran mejor en el reportaje (con la calle donde se produjeron los asesinatos al fondo). Una manipulación habitual pero no por ello menos criticable. Eso sí, la propia policía permite que las «Madres musulmanas» superen el cordón policial, por lo que se entiende que realmente es una manifestación autorizada y no «actores», como les acusan, ya que en ese caso no hubieran podido atravesar el cordón policial, igual que no lo hizo ningún medio de comunicación.

Guerra cruzada

Que todo el movimiento pro-Trump se haya movilizado en las redes sociales para difundir el vídeo y atacar a la CNN no es casual. Se han centrado en esta emisora y no, por ejemplo, en la BBC, que también emitió el reportaje sobre la manifestación, por la guerra que inició el presidente de Estados Unidos contra los periodistas del medio de comunicación. Una guerra de acusaciones que comenzó en enero, cuando Trump acusó de difundir falsas noticias a un reportero.