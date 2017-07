Abucheos en «Mad in Spain» tras acusar de «guarras» a las mujeres que hablan de sexo

Han vuelto los clásicos gritos de Jordi González clamando «¡Silencio!, ¡silencio!». No cabía duda alguna de que «Mad in Spain», el actualizado «Moros y cristianos» de Telecinco iba a dar de qué hablar los lunes. En línea con la premisa del programa abanderado por González, durante el programa de anoche (domingo 23 de julio), uno los temas que se debatió fue el siguiente: «Las mujeres que hablan de sexo, ¿gustan o asustan?». Un tema que podría parecer estar superado pero que despertó superlativas pasiones entre los tertuliantes así como entre el público de la grada, también participante.

Fue ya durante la medianoche, cuando Núria Marín (co-presentadora del formato) daría paso a un hombre del público, José Carlos Requena, «que lleva fatal» que las mujeres hablen de sexo, tal y como le presentaría la también conductora de «Cazamariposas». «¿Hasta qué punto lo llevas mal?», incidiría González. El abucheo por parte del público se produjo tras su primera intervención: «No me hace mucha gracia. Delante de muchos hombres, que una mujer venga y se te ponga a hablar de sexo así, pues tienen otras cosas que hacer».

Nos acusan todos los días de «guarra» Marita Alonso

El opinante intentaría poner remedio a sus palabras, consiguiendo –sin embargo– lo contrario: «Tienen otras formas de seducir a un hombre que hablando de sexo, de lo que se come o no se come, de cómo lo hace y como no lo hace». Sería entonces cuando sus copresentadores, Nuría Marín () y Jordi González () intentarían rebajar la tensión.

Al lado de José Carlos Requena, también estaba la periodista Marita Alonso, quien reconoció que le habían llegado a llamar «feminazi» por hablar de sexo. «Nos acusan [a las mujeres que hablan de sexo en los medios] todos los días de "guarra"», denunciaría ella. «Él lo pensaría, problablemente», señalaría la periodista a José Carlos Requena, quien lo confirmó: «Es lo que pienso». Una sinceridad que haría nuevamente estallar al público en abucheos. Tras poner orden, Jordi González fue tajante: «José Carlos, no puedes ser tan burro de pensar que una mujer que habla de sexo, es una puta». Por segunda vez, el opinante intentaría poner remedio a sus palabras, consiguiendo lo opuesto: «No he dicho "puta", he dicho "guarra"».