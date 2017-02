«Los 22 minutos de Julius», recetas para principiantes en tiempo real

«Los 22 minutos de Julius» es prácticamente el «24» de los programas de cocina: prima el tiempo real y la sencillez, y el resultado final siempre es bueno. También cuenta con un carismático protagonista, el cocinero Julius Bienert, que con su estilo cercano y desenfadado prepara un menú completo de dos platos en menos de media hora, sin cortes y a contrarreloj. Garbanzos thai con gambas, mejillones en salsa de cerveza, secreto con pera, gorgonzola y nueces y cuajada maqueada son algunas de las recetas que elaborará en esta nueva entrega del formato que presenta desde 2006 y vuelve mañana (13.00) al Canal Cocina.

«El éxito radica en Julius. Gusta tanto a las señoras como a los jóvenes, que se identifican con él, porque se ven igual de grandotes liándola en la cocina. Al principio, el programa estaba dirigido a solteros, sin tiempo para cocinar, pero luego nos dimos cuenta de que todos queremos preparar la comida en diez minutos», explica Sara Buelga, directora de programas de Canal Cocina y cicerone en este recorrido por un plató en el que apenas trabaja una decena de personas. El equipo, que funciona como una máquina perfectamente engrasada, tarda cuatro días en elaborar las recetas, y graba cuatro o cinco programas cada jornada. «Otros cocineros vienen antes porque elaboran platos con cocciones muy complicadas o largas. Pero aquí todo es real, no quitamos ni el tiempo que tarda en buscar los ingredientes y cortarlos», añade.

«La inspiración nace de restaurantes a los que voy, amiguetes, revistas, viajes –hace dos meses estuve grabando en Asia– y de investigar, comer y jugar mucho», apunta Julius, que confiesa que lo más difícil es ajustarse a un tiempo que le impide preparar arroz o un guiso, incluso teniendo aliados como la olla exprés.

«No somos rockeros»

Curtido en la escuela de Karlos Arguiñano, Julius se reivindica como un chef tradicional, al que le gusta más «comer que cocinar» y que aprendió a moverse entre fogones gracias a su familia, medio vasca medio gallega. «Me da un poco de rabia que nos comparen con rockeros. ¿Cómo no va a estar de moda algo que hacemos todos los días?», afirma. «Cuando ves a un cocinero piensas que no vas a estar a la altura, pero si ves a un tipo normal como yo te planteas que si él es capaz, tú también. La cocina debe ser divertida y eso hace que el producto funcione», reflexiona en una pausa del rodaje, mientras su perro corretea por el plató. «Vino para una sesión de fotos y se quedó», bromea el que fuera colaborador de «La mañana de La 1» y concursante de «GHVIP». Sobre esta última aventura, prefiere pasar página. «No es mi mundo ni mi rollo, mi verdadero ambiente es este», zanja. Tampoco quiere atarse, de momento, a un restaurante. Prefiere seguir preparando recetas en la televisión. «Muchos, como Jamie Oliver, nos intentaron copiar», presume la directora.