NoemÃ­ Galera rompe a llorar tras insultar a Alfred en Â«OperaciÃ³n TriunfoÂ»

04/01/2018 a las 09:32 Actualizado 04/01/2018 a las 09:33

Ya sabemos cuáles son las canciones que interpretarán los concursantes en la gala 10 de «Operación Triunfo». Pero este reparto no ha sido lo más comentado. Noemí Galera aprovechó el momento para darle un mensaje a Alfred, uno que terminaría con el llanto desconsolado de la directora y un abrazo grupal.

Noemí Galera se ha mostrado como una impecable directora de la Academia en «OT 2017», pero ya sabemos que hay veces que le pierde el carácter. Sabe cómo impartir disciplina, pero su implicación emocional con el programa y con los concursantes a veces, como esta, le juega malas pasadas. Y es que Galera rompió a llorar tras confesarle a Alfred que le había llamado «niñato» en pleno directo, algo que se vio reflejado en el Canal 24 horas.

Se filtra el audio

Noemí: el niñato este hace lo que le sale del higo

En shock me quedo después de oír esto😳 #OTDirecto3Epic.twitter.com/25I3mV69tN — Maria OT (@Maria00744120) 3 de enero de 2018

La directora quería disculparse con el catalán por sus palabras. El comentario ocurrió después del repaso de la gala 9, cuando se enteró de que le había regalado dos discos de Txarango a Amaia por su cumpleaños. «El niñato este siempre hace lo que le sale del higo», dijo al verlo. Os recordamos que los concursantes no pueden meter material externo a la Academia, por lo que este regalo, aunque muy acertado, también era ilegal. «No me he dado cuenta de que era un regalo», seguía con la disculpa.

«No pasa nada, no tiene importancia», contestó Alfred, mientras intentaba consolarla. «Sí la tiene... En público os llamo niñatos, os llamo maricones... pero sí que pasa», continuaba Galera mientras los Javis le recordaban que sus comentarios carecen de maldad alguna. «Os insulto habitualmente, que lo sepáis», añadía Galera.

Con las lágrimas ya secas, empezó el reparto de temas de la gala en la que Nerea y Agoney se juegan su permanencia. Os recordamos que este martes ya no habrá favoritos, es decir, el jurado valorará todas y cada una de las actuaciones de los triunfitos. Además, la próxima semana veremos una actuación extra de todos los concursantes que no están nominados. Para ello los han repartido en dos tríos: Alfred, Aitana y Ana Guerra; y Alfred, Aitana y Ana Guerra.