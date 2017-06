La 1 vuelve a vestirse de gala los sábados por la noche

No. No regresan los vestidos de gasa de Juncal Rivero, las matrimoniadas o las actuaciones de Azúcar Moreno y otras viejas glorias. La 1 quiere volver a reunir a las familias ante la televisión, como ya hizo José Luis Moreno hasta hace 13 años (y con quien no han contado tras el fracaso de «La alfombra roja palace» en 2015). Su apuesta se llama «No es un sábado cualquiera» y promete la reinvención de los programas de entretenimiento inundándolo de diversión para todos los públicos con música en directo, humor y un concurso en un espacio presentado por el polivalente Fernando Gil. No se trata de la versión «modernizada» de «Noche de Fiesta». Desde un principio, tanto la propia TVE como el presentador del espacio han dejado claro que su nueva oferta no tiene nada que ver con las tradicionales galas que producidas José Luis Moreno. «Fue bueno, pero hay que modernizarse todo lo posible», puntualizaba Gil en la presentación del nuevo espacio, que durará dos horas y cuarto.

Las diferencias comienzan por el presentador. Fernando Gil no se parece a Carlos Lozano, tampoco la forma en la que los eligieron para este rol. «Tuve que superar un casting que parecía más una gimkana que otra cosa», decía entre risas Gil. «Le tuvimos una hora y media haciendo todo tipo de pruebas», puntualizaba Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de RTVE. Este proyecto se presenta producido por Veralia como la oportunidad idónea para este polifacético actor: «Creo que en la parrilla del fin de semana hace falta algo con mucha diversión, para dar alternativas a los espectadores. Nosotros vamos a tocar esos palos y a centrarnos en el entretenimiento puro». Tendrá que actuar, bailar, cantar… «pero siempre con un puto de humor. La calidad la ponen los invitados».

El intérprete no estará solo. Además de los invitados al uso, habrá otros «especiales» que ayudarán al actor a conducir el programa. Los dos componentes de Estopa inaugurarán esta nueva fórmula, con la que se pretende involucrar a los invitados dentro del formato. «Se le pondrá en aprietos cada semana», asegura Gil. Durante las doce entregas restantes irán desfilando nombres como Dani Rovira, Ainhoa Arteta, Javier Fernández (a quién le cambiarán el plató por una pista de patinaje), Canco Rodríguez, Rodolfo Sancho, Chenoa, Martina Klein y Ana Milán.

Estopa, durante su intervención en «No es un sábado cualquiera» - RTVE

El punto musical no lo pondrán ni Jorge Pardo ni las Azúcar Moreno. Rosana, M-Clan, Antonio Carmona y Blas Cantó actuarán en el primer programa junto a Mayumaná. La oferta musical la completarán con Pasión Vega, Marta Sánchez, Nacha Pop, India Martínez, Carlos Baute, David Otero, Dvicio, Pasión Vega, Sweet California, Miguel Bosé, Leiva, Amaral, Rosa López y Antonio Orozco.

En el lugar de los clásicos Macario o Doña Rogelia de «Noche de fiesta» estarán Don Julio y Kiko. Los guiñoles regresan a la televisión nueve años después del fin de emisión de «Las noticias de los guiñoles», en Canal+. De momento, cuenta con la presencia de Julio Iglesias –caracterizado con su «y lo sabes»– y un Kiko Rivera preocupado por hablar de su música en lugar de su vida privada.

«Aquí cabe de todo, desde cosas más blancas como sombras chinescas hasta otras más picantonas, como espectáculos del tipo de 'The Hole'», afirma Gil, que se presentará «de una forma muchísimo más moderna, más dinámica». Los 250 asistentes al plató estarán algo más entretenidos. Al entrar al escenario de 1.000 metros cuadrados se les proporcionará una pulsera luminosa con un mecanismo aleatorio que elegirá quien concursará en cada programa. El secreto para diferenciarlo de los programas de José Luis Moreno, según Fernando Gil, es «dinamizar y modernizar el formato para ponerlo al nivel de los 'late nights' internacionales. Un toque a lo ‘Saturday Night Live’ o ‘El Show de Jimmy Fallon’, pero sin pasarnos, y dejaremos de lado ese toque de gala».