0 (Movistar+) celebra la final de Â«El PuenteÂ» por todo lo alto

Tras siete programas y siete semanas, esta noche a las 22.00 horas en #0, los espectadores de «El Puente» podrán descubrir finalmente la identidad del ganador o ganadora de la primera edición del reality presentado por Paula Vázquez (su primer proyecto televisivo tras su última etapa en Antena 3) y co-producido por Movistar+ y Zeppelin TV (productora responsable de otros formatos como «Gran Hermano» o «Fama, ¡a bailar!»).

La premisa continúa más intacta que nunca tras siete programas: después de haber conseguido construir los 300 metros de la plataforma y llegar a pie a la “isla del tesoro”, los quince concursantes deberán elegir mediante una votación individual y secreta al ganador, quien decidirá exclusivamente qué hacer con la recompensa de los 100.000€. ¿Quedárselo todo? ¿Compartirlo con todos los participantes o solo con algunos? ¿Y en qué cantidades? Serán los propios concursantes del programa quienes tengan en sus manos el desenlace del mismo.

La persona ganadora de «El Puente» estará en «Likes» a las 23.00 horas

La ocasión lo merece y por ello, hoy,, Movistar+ emite un especial decon la presencia de la propia Paula Vázquez, quien contará sin spoilers todos los secretos del reality. También estarán, el experto de «Likes» en formatos televisivos, quien repasará las experiencias audiovisuales más locas de la televisión mundial; y, quien propondrá las series que mejor maridan con «El Puente» ¿Quién dijo

Ya tras el desenlace de «El Puente», a las 23.00 horas, «Likes» volverá para analizar el último episodio con sus protagonistas y también los mejores momentos del programa. Entre sus protagonistas estará ni más ni menos que la persona ganadora de esta edición.

¿Qué pasó en el último programa emitido?

Durante los primeros minutos del capítulo 7 (emitido el pasado lunes 10 de julio), aparecía Rodrigo lanzando una bengala. Tal y como recordaría su presentadora, Paula Vázquez, los concursantes tan solo tienen permitido hacer esto en dos casos: si acaban el puente o por una circunstancia de extrema gravedad. Podrían ser viables ambas opciones pues el final del capítulo 6 mostraba cómo la plataforma se había desviado a causa del temporal.

Durante el capítulo siete, el espectador tuvo la oportunidad de conocer más sobre dos de los quince concursantes: Rodrigo (técnico de sonido, quien en su vídeo de presentación confirmaría su casi invisible paso por el programa: «No me llevo enemigos de ningún lado. Intento ser transparente y no ocultar nada. Me suelo llevar bien con la gente. No me gusta llamar la atención») y Wafa, de cuya profesión (entrenadora personal) y pasado personal en Marruecos se desvelaría mucha información ya no solo en los pertinentes vídeos de presentación sino también en las conversaciones con sus compañeros. Una Wafa que acabaría confesando entre lágrimas no querer acabar la experiencia. Esto ha dejado Juan como el único concursante aún no presentado, ¿será el ganador de «El Puente»?

Los concursantes contemplan el arcoíris durante el episodio 7 de «El Puente» - ABC

En esta ocasión, el gran problema al que tuvieron que hacer frente los concursantes fue el temporal, responsable de que la plataforma se desviara de su itinerario planeado. Un contratiempo que los participantes lograron solucionar. También pudo verse cómo Víctor, tras sus dudas de coger la barca de abandono en el episodio 6, decidía quedarse en el programa hasta el final. Sin embargo, los rifirrafes entre los dos bandos continuarían durante la construcción de los últimos metros de la plataforma, especialmente entre Nuria-David-Anita y Jo-Raúl, éste último quejándose por las espaldas («Es como estar en un patio de colegio. Esto me recuerda a los niños pequeños») y pidiendo «ayuda emocional» a sus compañeras Miriam y Melodie.

No sería el único conflicto latente pues algunos concursantes seguían sin levantarme pronto, por lo que tendrían que trabajar los mismos de siempre (como Miriam se encargaría de exponer). También pudo verse los celos de Silvia hacia su amiga Melodie por Juan o incluso una conversación entre dos polos opuestos como Nuria y Jo durante la noche sobre el posible ganador del concurso:

Nuria: ¿Cómo valoras quién es el ganador?

Jo: Está clarísimo, quien más ha aportado.

Nuria: ¿Quién más ha aportado de aquí? Es que depende de lo que valores.

El episodio 7 finalizó con un momento clave del formato: los concursantes habían logrado terminar el puente y así llegar a la «isla del tesoro».