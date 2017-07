El infiltrado (La 1, 22.40) Un desconfiado Roper reúne a su gente para descubrir al traidor, obligando a Pine a arriesgarse. Burr y Stedman, mientras tanto, enfrentan a la oposición de Whitehall.

Historia de nuestro cine: Nobleza baturra (La 2, 21.50) Aragón, principios del siglo XX. Narra la historia de María del Pilar, una muchacha honesta, cuyo buen nombre se ve mancillado cuando un antiguo pretendiente al que rechazó, por despecho, acusa a María de haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Llévame a la Luna (Antena 3, 22.40) En la familia Lefebvre todos los primeros matrimonios resultan ser un fracaso. Para evitar la maldición con su novio, Isabelle Lefebvre prepara una estrategia: encontrar un primer marido antes de casarse con su actual pareja. El plan parece infalible hasta que su objetivo pasa a ser Jean-Yves Berthier, redactor de una guía para mochileros.

En el punto de mira (Cuatro, 22.45) Marbella recibe cada año unos 700.000 turistas con un perfil muy alto que gastan al día una media de 600 euros. En los últimos años, este turismo convive con el turismo de borrachera, peleas e imágenes indecorosas que pretende instalarse en una de las ciudades icónicas del lujo en nuestro país.

All you need is love... o no (Telecinco, 22.00) El presentador, periodista, productor y escritor Pepe Navarro acude al plató de para charlar con Risto Mejide y los colaboradores sobre la importancia que tiene el amor para él. Además, el programa aborda la relación sentimental entre Manuel, un legionario que lleva cinco años saliendo con un hombre 30 años menor que él. En la caravana, Irene Junquera viaja hasta Lleida para conocer a Pere, que tratará de recuperar a Andrea, la madre de su hija y el amor de su vida y David Guapo entrega un mensaje muy especial a una persona del público, Antonia, que no saldrá de su asombro cuando descubra la sorpresa.

El taquillazo: Brigada de élite (La Sexta, 22.30) Una serie de artículos periodísticos dan cuenta de la labor de un equipo especial de policías cuya misión es atrapar a Mickey Cohen, un poderoso gánster judío de los años 40 que dirige la ciudad a su antojo: armas, drogas, prostitutas y cualquier objeto robado. Sus influencias llegan incluso al departamento de policía y algún que otro miembro de la política local.

Muerte en León (#0, 21.50) Investigación periodística que cuenta el crimen de Isabel Carrasco y la historia de las cuatro mujeres cuyas vidas cambiaron para siempre una tarde de mayo de 2014.