Waylon regresa a EurovisiÃ³n para superar su segundo puesto de 2014

14/11/2017 a las 16:17 Actualizado 14/11/2017 a las 16:23

Uno de los regresos más esperados y un serio contendiente para el triunfo. Willem Bijkerk, conocido artísticamente como Waylon, volverá a competir en el festival de Eurovisión después de cosechar un meritorio segundo puesto en la edición de 2014 junto a Ilse DeLange. La televisión pública neerlandesa ha decidido apostar sobre seguro por el integrante de «The Common Linnets», el dúo creado específicamente para el festival que no consiguió batir a Conchita Wurst pero cuya canción, «Calm after the storm», fue número uno en iTunes en hasta diez países europeos. Esta medalla de plata supuso el mejor resultado de Países Bajos en el festival desde 1975, cuando acudió al concurso el grupo Teach-In con la canción «Ding-a-Dong».

Tras la experiencia eurovisiva, Waylon retomó su carrera en solitario con la publicación de dos trabajos: «Heaven After Midnight» (2014), y «Seeds» (2016). Ambos discos mezclan música country, bluegrass y folk. También ha tenido una gran presencia televisiva al ser coach de la edición holandesa de «La Voz» en sus dos últimas ediciones.

Elección sorpresa

Su designación rompe con todas las quinielas que los medios neerlandeses habían publicados en las últimas semanas a cuenta de su próximo representante. Maan, ganadora de «La Voz 2015», y Sharon den Adel, vocalista del famoso grupo Within Temptation, eran algunos de los artistas que parecían estar en la órbita de la televisión pública para acudir a Lisboa 2018. Finalmente, será un rostro ya conocido por los eurofans quien intentará lograr el primer triunfo de su país en más de cuarenta años.