¿Qué hubiera pasado si «Lo malo» hubiera representado a España en Eurovisión?

Dos días después de que Amaia Romero y Alfred García no consiguieran encandilar a Europa con «Tu canción» en Lisboa, la resaca del Festival de Eurovisión continúa muy presente. La ganadora y el finalista de OT 2017 cumplieron con su interpretación, pero el certamen les penalizó con un 23º puesto que, ni se correspondió con los pronósticos previos, ni contentó a la representación española en el festival.

Tras la mala posición final de «Almaia», que muchos vieron como inmerecida, se sucedieron las hipótesis de lo que podría haber pasado si la interpretación española hubiera sido diferente. Las voces más decepcionadas versaban sobre la mala suerte que había tenido España en salir en segunda posición, pasando así mucho tiempo hasta el momento de la votación final. Pero también comentaban que la puesta de escena no favoreció que se viera «la magia» entre Alfred y Amaia, algo que debía ser lo fundamental, como le confesó a este medio el bailarín Giuseppe di Bella, representante de España en Eurovisión en 2015 junto a Edurne.

Sin embargo, las redes sociales ardieron especulando sobre lo que podría haber pasado si otros concursantes de «Operación Triunfo» hubieran acudido al certamen en nombre de España. Uno de los nombres sobre los que más se comentaba era el de Agoney, uno de los favoritos para ir al certamen durante todo el torneo. Aunque el canario no fue el blanco de todas las conjeturas. Es más, las 'reinas' en este sentido eran Ana Guerra y Aitana Ocaña, que con «Lo malo» se quedaron cerca de representar a España.

Una decisión del público

Hace cuatro meses –¡cómo pasa el tiempo!–, «Operación Triunfo» celebró una gala especial para que la audiencia escogiese quién debía ser el representante de España en Eurovisión, que finalmente se llevó Israel. «Tu canción», «Lo malo» y «Arde», tema en solitario de Aitana, pasaron a la final, de la que quedó fuera «Magia», la canción a dúo de Agoney y Miriam. En esta última fase, «Tu canción», con un 43% de los votos de la audiencia –casi la mitad–, se elevó sobre «Arde» (31%) y «Lo malo» (26%). Pese a su tercer puesto, se podría intuir que la canción de Aitana y Ana Guerra pronto se convertiría en una de las canciones de moda en el panorama nacional.

Y así ha sido. La canción de las dos 'triunfitas' está conquistando no solo España, sino el mundo entero. No hay discoteca en la que no suene durante una noche de fiesta, y son muchos los se preguntan qué hubiera pasado si hubiera sido «Lo malo» la canción que hubiera representado a España sobre el tapete del Altice Arena de Lisboa en la noche del pasado sábado. Lo único claro es que, en aquella gala que sirvió para discernir quién sería el próximo representante de España en el certamen, «Tu canción» se llevó casi la mitad de los votos de la audiencia del programa, sacándole a «Lo malo» casi un 20% del porcentaje del escrutinio total. Eso y que, según las encuestas, España acabaría el certamen entre el tercer y el duodécimo puesto. No ha sido así, ni mucho menos.