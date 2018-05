Amaia: «Hagas lo que hagas, siempre va a haber quien te critique»

Actualizado 11/05/2018 a las 12:59

Con la esperanza en los ojos de quien ya vislumbra el final de un camino tan esperado, Amaia y Alfred afrontan el sábado la que puede ser una de las actuaciones más importantes de sus vidas. O, al menos, una de las que más telespectadores tendrá. Después de tres meses preparando este momento, los representantes españoles en Eurovisión dicen encontrarse tranquilos, «con energía e impacientes» más que con nervios.

«La verdad es que es más fácil de lo que parece; es más un espectáculo, una prueba de cuánto más puedes poner sobre la mesa», señaló ayer Alfred a ABC, en línea con la entrevista que se había publicado el día de antes en la que Salvador Sobral, el ganador de Eurovisión del año pasado, se mostraba convencido que, pese a su victoria sencilla y personal, nada iba a cambiar en Eurovisión. «Esto es un espectáculo y nosotros venimos con una 'cancioncilla', ahora en el festival estamos a medias», dice en referencia a las propuestas deslumbrantes y al resto, a las intimistas, que buscan brillar desde los sentimientos que produce una canción. «Nosotros estamos más en el lado de Salvador, de transmitir un mensaje, pero también Irlanda o Portugal», añade. «Cuando veo los fuegos artificiales, yo flipo. A mí me gustan, es algo distinto y no se puede comparar si es mejor o peor porque al final todo es subjetivo», le añade su compañera.

Desde Gestmusic, encargada de la puesta en escena de España en Eurovisión, han criticado a la televisión portuguesa por no adaptarse a lo que supuestamente habían solicitado desde el primer momento, y ayer la polémica seguía coleando por el Altice Arena. «Sí que es verdad que tras el primer ensayo no nos cuadraba mucho el resultado final con lo que teníamos pensado, pero al final se arregló y ahora se parece todo bastante más», aseguró Amaia, que confesó también estar contenta con el resultado. Sin embargo, la ganadora de «Operación Triunfo» tiene claro que «hagas lo que hagas siempre va a haber quien te critique, contra eso no se puede hacer nada». «En la puesta en escena tampoco vas a meter cosas innecesarias que no van con el tema. 'Tu canción', al final, pide ser interpretada así, y a mí me gusta», defiende la pamplonesa.

Sobre el vestuario que lucirán sobre el escenario del Altice Arena de Eurovisión, el dúo español no confirma que sea el vestido de tul negro con reflejos plateados y dorados para ella ni el traje granate para él, a pesar de que lucieron esa combinación en la semifinal del martes. «Seguramente vayamos así, pero aún no se sabe», hace hincapié Alfred. Los dos han optado por diseñadores españoles para una decisión tan importante. Amaia, que ha probado ya tres combinaciones, vestirá un diseño de Teresa Helbig y Alfred un traje con cristales de Swaroski de Paco Varela.

Con la vista fija en la final del sábado, y según confiesa Alfred, «rezando» para no tener ningún problema de voz, Amaia espera «hacer una buena actuación». «Pero quién sabe qué puede pasar, igual me caigo o algo», añade, divertida. El mayor miedo de su compañero es, según cuenta «que se dispare una pirotecnia, porque cuando entramos por el escenario pasamos por encima de esos agujeros». «¿Eso son esos agujeros?» le pregunta su compañera: «Pues qué miedo, sí». Para el domingo la pareja ya vislumbra su plan perfecto: «pasarlo así», dice Alfred mientras se acurruca en el hombro de Amaia.