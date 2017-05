Â«SupervivientesÂ» o cÃ³mo superar el salario medio espaÃ±ol comiendo arroz y gritando entre cocos

Aunque Telecinco nunca ha querido desvelar de forma oficial el dinero que se embolsan los concursantes de «Supervivientes» por pasar las horas muertas en Honduras, no es ninguna novedad que son los famosos más polémicos y de historias vitales jugosas quienes suelen acudir a la isla con el caché más elevado. Telecinco, que no podría permitirse a tanto VIP en la misma playa, acostumbra a rascarse el bolsillo con famosos de la categoría de Isa Pantoja o Gloria Camila, a quienes mezcla en la isla con tronistas, «juguetes rotos» y, por qué no, algún que otro deportista en un intento de dar un toque más serio al formato.

El objetivo del concurso es claro: que el famoso más caro aguante el tirón en Honduras y justifique el desembolso. Si, después, la cadena puede estirar el chicle con alguna que otra entrevista en «Sálvame», la inversión queda más que rentabilizada. Por el momento, las grandes fortunas de «Supervivientes» aguantan de forma estoica e inamovible entre las palmeras. A punto estuvo de abandonar Alba Carrillo, a quien el programa imploró, con éxito, que se replanteara su decisión. Las súplicas, ligadas al sueldo que la productora paga a la modelo (26.000 euros semanales), así como la multa que Carrillo tendría que abonar por su abandono, fueron motivos suficientes para que la ex de Feliciano decidiera seguir ensuciando su imagen en el reality.

Tal y como reveló «El Confidencial» hace unos meses, Bigote Arrocet también es concursante «premium» en «Supervivientes». A tenor de lo publicado, el novio de María Teresa Campos se embolsaría 24.000 euros por cada semana de permanencia en la isla. Si tenemos en cuenta lo que ha dado de sí su intervención en el programa de Telecinco, el otrora cómico chileno tan solo tiene que aguantar las inclemencias meteorológicas y pescar lo justo para superar, en tan solo siete días, el sueldo que muchos españoles obtienen con un año de trabajo (otros no llegan a esa cifra, muchos no tienen trabajo). Si llegara a ganar, a sus 24.000 euros semanales habría que añadir los 200.000 euros del premio que la organización entrega al concursante que se gana el favor del público.

Hay, todo hay que decirlo, concursantes más modestos. Los cachés más bajos de la isla rondan los 2.000 euros semanales, que ya superan con creces el salario medio en España (1.636 euros mensuales). El mérito no es otro que haber sido un tronista polémico, haber participado en otro reality o haber sido pareja de un personaje digno de hacerse un «Deluxe».

Y es que, aunque solo escuchemos hablar de Bigote, «Gloria Ca» y Alba Carrillo, la isla de «Supervivientes» la ocupan también famosos venidos a menos, como la expareja de Karina, Juan Miguel, la concursante de «Quiero ser monja», Janet Capdevila o el tronista Iván González, que en su día dejó desamparada a una tal Ruth Basauri en «Mujeres y Hombres y Viceversa». Todos ellos cobrarán, probablemente, más que usted, que lee ahora estas líneas. El año pasado, sin ir más lejos, «Supervivientes» llevó a la isla a Dionisio Rodríguez Martín, «El Dioni», conocido por haber robado en 1989 un furgón blindado con 298 millones de pesetas (1.791.016,07 euros). Y le pagó entre 2.000 y 3.000 euros semanales. Con todo, «Supervivientes» sigue siendo el programa más visto. ¿Por qué no aprendemos?