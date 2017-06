No parece lógico que cuando estás en un sitio de recursos limitados, intentes expulsar a la persona que se encarga de mantener al grupo alimentado. Desde su desembarco en Honduras, José Luis se ha centrado en adaptarse al medio y en vivir la supervivencia al 100%. En su tiempo en la isla, ha salido a pescar, ha hecho fuego y se ha encargado de repartir la comida de forma equitativa entre todos, sin descuidar las pruebas de recompensa. Sin él, quizá los concursantes estarían pasando más hambre del que se quejan hoy en día.

Es incomprensible que los «supervivientes» vayan en bloque contra él. ¿Cómo piensan alimentarse en la isla si él se va? Desde luego no será por lo que pesque Gloria Camila, que necesitó la ayuda de su novio para sacar un pez del mar en un intento por engañar a la organización del reality de Telecinco y convencer a sus compañeros de que había sido ella la que se había hecho con él. La hija de Ortega Cano se pasa los días tumbada en la esterilla, quejándose de todo y criticando lo que hacen los demás, de ahí que su aspecto físico prácticamente no haya cambiado en el tiempo que lleva en el programa. No mueve ni un dedo por conseguir comida y se limita a coger lo que los demás le ofrecen para comer.

Si no sabes pescar ni hacer fuego ni tan siquiera eres capaz de partir un coco, no deberías ir en contra del compañero que sí lo hace porque tu superviviencia depende de ello. Ya lo dijo Mila Ximénez el martes: «Yo no nominaba a los que pescaban, aunque me llevaba mal con ellos». Es, sobre todo, una mala estrategia entre todas las posibles para sobrevivir en una isla desierta.

De momento, José Luis ha conseguido salvarse en la última expulsión y se perfila como el gran favorito del público para hacerse con el título de ganador. Y es que, después de estos casi dos meses de aventura en Honduras, podemos decir que el exmasterchef es «el superviviente».