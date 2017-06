Juan Miguel, el concursante que hace que Â«SupervivientesÂ» merezca la pena

Broncas, malos gestos, comentarios machistas o escupitajos se han convertido en la tónica habitual de «Supervivientes» 2017. El reality de aventuras se ha visto empañado por las numerosas polémicas que acaparan cada vez más tiempo en las galas, dejando de lado el objetivo principal del programa: la supervivencia.

A pesar de las numerosas polémicas que han tenido lugar en Honduras desde que «Supervivientes» diera comienzo el pasado mes de abril, un concursante se ha esforzado por mantener la buena sintonía en el programa: Juan Miguel.

El participante se toma con buen humor las adversidades, se mantiene neutral en las discusiones y procura tener una buena relación con todos sus compañeros. Además, no se queja por la falta de comida y comparte de buen agrado todas las recompensas que consiguen en equipo.

A pesar de no ser uno de los concursantes con mejor preparación física, su carisma le ha convertido en el verdadero centro de atención. Juan Miguel no duda en rebozarse por el suelo para intentar conseguir una recompensa y cuenta con el estilismo más destacado de la presente edición. Su bañador de leopardo es ya más conocido que el mismísimo pijama morado de Belén Esteban en «Gran Hermano VIP».

En la última gala celebrada el jueves 1 de junio, Juan Miguel se enfrentó a la prueba de recompensa predispuesto para obtener la victoria. Por ello, no dudó en ahuecarse el bañador para meter barro entre sus piernas y conseguir la victoria, generando la imagen más comentada de esta semana.

A este paso, no sería de extrañar que Juan Miguel se hiciese una hueco en la final y, aunque seguramente no consiga el título de ganador, podría vivir la experiencia hasta el último día sin dificultades gracias al cariño de sus compañeros, que no le nominan, y la popularidad entre los telespectadores.