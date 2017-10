A Irene Montero no le gusta Â«OTÂ»

23/10/2017 a las 22:21 Actualizado 23/10/2017 a las 22:21

A Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, no le gusta «OT», según manifestó el lunes en una conversación distendida en la propia TVE, donde había concedido una entrevista. Pese a ser «Operación Triunfo» el formato televisivo más exitoso de las últimas décadas y haber marcado unhito en la música española del que salieron Rosa, Bustamante, Bisbal o Chenoa, auténticos superventas, el programa no es del agrado de Irene Montero por considerarlo anticuado. No importa que su difusión sea mundial, que el formato sea omnipresente en casi todas las televisiones del mundo y que el reciente reencuentro de todos ellos supusiera un gran éxito de audiencia en TVE y de aforo en el estadio Olímpico de Montjuic, al parecer los gustos televisivos de Podemos no van por ahí.

El populismo de Podemos resulta un tanto paradójico, pues «OT» es un formato blanco, familiar y de incuestionable calado popular. ¿Acaso el problema es que los cantantes cantan canciones románticas y no reivindicativas? ¿Es un problema que quede en la televisión actual un formato en que no se lancen proclamas antisistema? ¿Es porque no lo presenta Ferreras? Se conocían algunas posiciones televisivas de Podemos. Ahí están los programas de La Tuerka, el origen iraní de Hispán TV, o la participación de algunos de sus líderes en la televisión venezolana. Ahora falta saber qué entienden en Podemos por un programa de televisión «moderno».