Falsas entrevistas en televisiÃ³n o cÃ³mo los famosos esquivan preguntas peliagudas

Cuando los famosos quieren mantener a salvo su intimidad pero sus equipos de trabajo consideran que conceder algunas entrevistas es favorable para sus carreras profesionales, escogen cuidadosamente ciertos medios con los que charlar. Normalmente, son formatos “amables” en los que el invitado tiene poder de decisión sobre los temas a tratar, de tal forma que se sienta cómodo durante el tiempo que dure el interrogatorio.

Recientemente, espacios como «Mi casa es la tuya» o «All you need is love… o no» se han convertido en los programas favoritos de los famosos para aparecer en televisión y contestar a algunas preguntas cuyas respuestas son, en menor o mayor medida, conocidas por todos. Recientemente, David Bustamante acudió al programa de Risto Mejide y, aunque se esperaba que diera alguna pincelada sobre su situación actual con Paula Echevarría, tema candente del momento, el cantante se cerró en banda y aseguró que no había ido al programa para hablar de amor -momento en el que recordamos ese famoso «He venido a hablar de mi libro» de Franciso Umbral-, aunque el contenido del mismo sean exclusivamente historias de amor.

Algo parecido pasa con el programa de Bertín Osborne, en contadas ocasiones los invitados consiguen desnudarse frente a su interlocutor. Pocos son los que han pasado por el espacio de entrevistas y se han desprendido de su corsé para hablar libremente de los temas más controvertidos de su vida. La mayoría, repite las historias que ya han narrado en otras intervenciones en televisión pero, no importa porque ganan visibilidad y consiguen promocionar su trabajo.

«El Hormiguero» no puede salvarse de esta criba y el ejemplo de Paula Echevarría, que tuvo lugar hace pocas semanas, es representativo de esa oleada de famosos que ven con buenos ojos el programa de entretenimiento de Motos donde prima más el total de audiencia que el contenido de su entrevista. Paula recibió las alabanzas de un presentador que se puso en contra de la prensa del corazón para adular a su invitada. La visita de Isabel Pantoja, que acordó todas las preguntas y que preparó cuidadosamente todas las respuestas, es también fiel reflejo de lo que los telespectadores no merecen ver en la pequeña pantalla. Pero, ¿qué importa? Lo principal es que aquella entrega consiguió récord de audiencia y la tonadillera aparecía triunfante cantando en prime time tras su paso por la cárcel.