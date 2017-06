Peter Dinklage: «Siempre empiezo el guión por la última página y, si no he muerto, vuelvo al principio»

En la noche del miércoles 14 de junio, la espectación era máxima. Uno de los mejores actores del momento, Peter Dinklage, reconocido por su papel de Tyrion Lannister en «Juego de Tronos», visitó «El Homiguero» bajo la atenta mirada de todos los fans de la exitosa serie de HBO. Aunque su paso por el plató era para promocionar el corto de Raúl Arévalo, «La vida nuestra», el intérprete también desveló algunos secretos sobre la ficción.

Ingenioso, inteligente e irónico. Así vemos a Tyrion Lannister en la serie, pero Peter también lo es. El intérprete no dejó de bromear desde el principio y en mantener al público espectante con su visita. «Es solo agua», destacó Dinklage al ver la taza encima de la mesa, al mismo tiempo que se reía. Eso sí, consiguió que Pablo Motos pusiera «cerveza de baja graduación» en ellas. «¿Cómo sería un día feliz en la vida de Peter?». Con esta sencilla pregunta comenzó Pablo Motos con la entrevista, a lo que el actor contestó que estando en Madrid, «en un programa impresionante» y que con eso que ya estaba bastante feliz.

«La gente te adora. Esa gran obación que has visto el entrar, no es tan normal por aquí» Peter Dinklage

Al comenzar a charlar y ver el tráiler del corto depara Estrella Damm –que en solo tres días ya ha conseguido cerca de–, Dinklage destacó que aunque el director no hablaba demasiado inglés, él entendía perfectamente lo que quería que hiciera. Además, no dudo enque le habían enseñado durante el rodaje: «Mi nombre es Pedro, ven aquí, cerveza». Mientras, el público no dejaba de aplaudir al actor estadounidense, por lo que Motos concluyo: «. Esa gran obación que has visto al entrar, no es tan normal por aquí».

Y llegó el momento. El presentador de «El Hormiguero» le preguntó si no le causaba ansiedad leer el guion pensando en que lo podían matar. «Cuando me dan el guion al principio de la temporada, siempre voy a la última página y leo desde atrás hacia adelante. Siempre. Y si no he muerto, entonces vuelvo al principio y me lo leo todo. No soy capaz de leerlo todo sin saber si voy a morir». Y es que cuando en la serie de «Juego de Tronos» se seguía el orden de los libros, siempre se sabía quien iba a morir y cuando, pero ahora, que la séptima temporada ha adelantado a los libros, por lo que nunca se sabe quien puede morir.

Dinklage también explicó que la serie se graba en orden cronológico porque «si tienes que ganar una escena de muerte tan intensa y luego aparecer tomando un café, no es muy agradable». Asimismo, no dudó en reconocer que en «Juego de Tronos» son todos como una familia. Un familia a la que esperamos ansiosos ver el próximo 17 de julio, día del estreno de la séptima temporada.

El «zasca» a Motos

Uno de los momentos más polémicos de la noche surgió cuando Pablo Motos, durante su entrevista, le hizo el siguiente comentario a Peter Dinklage: «Dices que estás muy agradecido al autor de 'Juego de Tronos', George R. R. Martin, porque ha humanizado a los enanos en la ficción. Siempre os ponen como duendes o como elfos, es decir, personajes que no son reales. Pero, sin embargo esta vez sí y es algo que agradeces».

Una reflexión del presentador a la que el actor, tras mirarle asombrado, dejó pasar airosamente soltándole un pequeño: «Sí, los enanos son reales. Toca», le espetó entre risas forzadas el actor mostrándole su brazo. A lo que Motos salió de la situación soltando un «y muy fuertes». «Pensé que esto era una entrevista», terminó diciento Dinklage. Una situación que en las redes sociales se vivió con bastante indignación.

Es difícil disfrutar del #PeterDinklageEH si no puedes dejar de pensar *por favor, que no le pregunte nada que humille a toda España*. — María M. (@MariaMego) 14 de junio de 2017