Pepe Navarro ha sido el último invitado de la primera temporada de «All you need is love...o no», el show presentado por Risto Mejide. El que fuera presentador de «Esta noche cruzamos el Mississipi» ha hecho un repaso de lo que fue el popular programa y cómo vivió aquellos días, todo ello dejando espacio al habitual test del programa, en el que ha dejado alguna que otra confesión. Además, tanto Navarro como Mejide han mostrado una muy buena sintonía.

«Nos ha enseñado a hacer tele a toda una generación. Un fuerte aplauso para Pepe Navarro» así presentaba Risto a su último invitado de la primera temporada y no era para menos, pues Pepe Navarro fue uno de los presentadores de más éxito de nuestra televisión. Antes de enfrentarse al protocolario test, el expresentador ha defendido que fue la televisión la que le dejó a él, pues se veía aún con fuerzas para seguir, pero que se siente muy orgulloso de lo conseguido. Como anecdota, ha dejado entrever que si hay un programa en el cual se vería como presentador actualmente, sería el espacio que conduce Risto.

.@ristomejide: ¿De toda la parrilla de televisión, qué programa se vería Pepe Navarro haciendo?

Pepe Navarro: Éste 😂#AllYouNeed13pic.twitter.com/lhlOE04hVM — All you need is love (@allyouneedistv) 31 de julio de 2017

Pepe Navarro se mantiene en la cresta de la ola por la polémica que le enfrenta con su ex Ivonne Reyes, con la que mantiene una disputa por la paternidad del hijo de esta. En lo referente a esta polémica, Pepe Navarro se ha mostrado tajante, aunque ha dejado espacio para la broma con alguna confesión en el test al que le ha sometido Risto, como la de que se lleva bien con todas sus ex y que tiene amor para todas ellas, incluso para Ivonne.

Muchas sorpresas como final de temporada

«All you need is love...o no» ha regresado a sus orígenes para acabar esta primera temporada, y en su último programa dio mucho peso a las historias anónimas que comenzaron siendo el motor del show. Así conocimos la historia de Andrea y Peres, que quieren vivir un nuevo comienzo tras estar separados; vimos cómo Rosaura perdonó a Ricardo con quien se casará en septiembre o cómo Antonia fue sorprendida por los miembros de «Sálvame».

El programa se despide de la audiencia tras su primera temporada en pantalla. Siempre por encima del millón de espectadores, se ha mostrado como una opción sólida, cosechando buenos datos, aunque ha ido de más a menos quedando más cerca del millón de espectadores de media, que de los dos millones que vieron su primera entrega.