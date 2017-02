La Cadena COPE ha celebrado el Día Mundial de la Radiojuntando en «Herrera en COPE» a tres comunicadores históricos de la radiodifusión española: Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo. Los tres han contado anécdotas de sus inicios, han tenido un recuerdo para personajes como Bobby Deglané o José Luis Pecker como grandes referentes de la radio española. Carlos Herrera ha recibido a Gabilondo, del Olmo y García como «tres jóvenes promesas de la radio han venido a verme hoy» y reconoce que ha sido el programa de su vida.

Durante estos 60 minutos de programa, los tres comunicadores históricos han tenido tiempo para hablar del futuro de la radio y de los retos a los que se tendrá que enfrentar el periodismo. José María García espera que «la radio no se convierta en una tertulia y que, si es así, los tertulianos sepan de lo que hablan». Por su parte, Gabilondo ha afirmado que «no hay nada que se adapte mejor a la sociedad que la radio, no puedo responder cómo será la radio sin saber cómo será la sociedad dentro de 20 años». Ha señalado que «el mayor enemigo que tiene la libertad de expresión es el paro».

Carlos Herrera ha relatado los comienzos de su carrera y cómo aprendió de Gabilondo cuando trabajaron juntos. Ha confesado que «de ti aprendí que la noticia hay que darla, el tratamiento es negociable». Recuerda la importancia que han tenido los tres comunicadores en el establecimiento de un modelo de radio «que todavía sigue presente». Luis del Olmo señala además que «esto demuestra que no estábamos equivocados». José María García ha respondido que «esto a veces no es verdad en el periodismo deportivo» porque «mi programa tenía credibilidad y había investigación, algo que ahora no lo tiene», ha comentado.