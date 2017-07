JosÃ© Luis, atacado por un pulpo en Cayo Paloma

Una de las imágenes más curiosas de esta edición de Supervivientes la ha protagonizado José Luis. Cuando Alejandro e Iván se encontraban hablando junto al fuego en Cayo Paloma, escucharon unas voces de fondo de José Luis bastante agitado, tratando de salir del agua, que le llegaba por las rodillas.

En un primer momento, ha cundido el pánico, puesto que pensaban que el concursante estaba sufriendo otro problema de salud, como el que anteriormente le obligó a tomar la decisión de abandonar el programa. «Vete, vete para allá porque yo creo que le ha dado», le dijo Alejandro a Iván. Aunque, afortundamente, al final no ha sido así.

Al correr hacia su rescate, Iván se ha encontrado a José Luis con un pulpo de tamaño considerable agarrado a la espalda de este último, y tras darle las gafas que portaba a su compañero, José Luis ha conseguido zafarse del cefalópodo. «Iván y Álex han salido directamente a por mí porque yo no sabía ni que me pasaba», explicaba el superviviente, que tenía unas marcas rojas en su espalda tras ser atacado por el animal.

Finalmente, José Luis se lo ha tomado con humor su anécdota con el pulpo, pues pese haber caído en sus tentáculos a estas alturas del concurso cualquier alimento es bien recibido. «Con los nervios que llevaba no sé ni cómo me lo he montado... se me ha puesto en la cara y de la cara se me ha pasado a la espalda», explicaba el superviviente, que aseguraba que se había salido corriendo para que no se le escapara. «Lo he vivido muy bonito, nunca había vivido algo así con un pulpo», ha zanjado con una sonrisa.