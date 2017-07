Carlos Baute continúa con la promoción de su nuevo single 'Vamo' a la calle', dedicado al pueblo venezolano y vetado por el gobierno de Nicolás Maduro. En esta ocasión, el cantante ha acudido al programa 'All you need is love... o no' conducido por Risto Mejide y aunque la temática principal del espacio ha intentado ahondar en la vida personal de Baute, este ha querido inclinar la balanza y abordar la problemática que envuelve a su país.

La noche ha comenzado permitiendo a presentador e invitado limar asperezas. Risto y Carlos Baute arrastraban algunas viejas rencillas desde su desencuentro en el plató de 'Operación Triunfo' en 2014, sin olvidar que la también cantante Marta Sánchez tuviera palabras poco amables hacia el venezolano en el espacio 'Chester' también presentado por Mejide. Sin embargo, el buen rollo entre ambos ha sido la nota dominante del programa.

Después de abordar al cantante con algunos mensajes emotivos de parte de su esposa y hablar sobre su vida privada y su relación con sus fans, el semblante de Carlos Baute se ha transformado totalmente cuando ha llegado el momento de hablar de Venezuela.

El venezolano ha declarado que tien miedo de viajar a su país porque se encuentra en una lista negra, y ya hace 4 años que no puede viajar. Tampoco ha tenido pelos en la lengua para hablar abiertamente de lo que haría si tuviera delante al presidente Maduro: «Si tuviera a Nicolás Maduro en frente me gustaría estar armado», asegurando que esta era la única manera de «poder llevarlo a la cárcel».

Además, Carlos Baute ha hablado sobre cómo ayuda a su país desde la distancia, gracias a algunas inicativas que luchan contra la pobreza. «Con la fundación 'Una medicina para Venezuela' hemos enviado 10 toneladas y media porque no hay».