El bronco enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Belén Esteban

Kiko Matamoros y Belén Esteban vuelven a dejar constancia de sus grandes diferencias en un plató de telelvisión. Y es que parece que cualquier motivo es buena excusa para enfrentarse. Si han superado sus problemas por la amistad que mantenía a Matamoros con Toño Sanchís, enemigo directo de la ex de Jesulín, y que en algunas ocasiones le ha llevado a manifestar la «presunción de inocencia» del exmánager hasta el final del proceso judicial que les enfrenta, algo que no digería bien Belén. Ahora, la razón es la hija del colaborador a la que Belén «no ve como ganadora porque no está haciendo un bien concurso».

En el enfrentamiento verbal se han dedicado palabras poco agradables. Kiko está muy enfadado con su compañera, como ya ha demostrado en más de una ocasión por no apoyar a su hija Laura después de «ir de amiga con ella», que se encuentra ya en la final de 'Supervivientes'. Dicho coche ha comenzado cuando Belén ha dicho que le gustaría mucho que ganara José Luis. Algo que no esperaba Matamoros. «No me gusta cómo lo está haciendo tu hija, y si se quiere enfadar que se enfade», reafirmaba Belén.

Pero el colaborador no se ha tomado nada bien sus preferencias. Para él, lo que le ocurre a su compañera es que no quiere que Laura gane dos realitys, «los dos más importantes de la cadena, 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes'», ha argumentado el colaborador. Belén ha negado que esos sean sus motivos y ha declarado que el problema es que no le ha gustado su actuación en la isla y que como superviviente, José Luis ha sido mejor que ella.

El punto álgido de la bronca ha llegado cuando Belén ha dicho que Kiko le había pedido que mandara un mensaje en favor de Laura pero él la ha rebatido, muy enfadado, que era completamente falso. «Me molesta que mienta», explicó Kiko.

Belén ha dicho que cuando acabe el concurso tiene pensado llamar a Laura y Kiko ha llegado a decir que si fuera su hija no le cogería el teléfono. Ella por su parte ha querido justificarse y dejar caer a su compañero que cuando estuvo en 'GH VIP' nadie la apoyó y nunca ha dicho nada. En cualquier caso, Belén ha apuntado que Laura es su segunda favorita para ganar el concurso. Aunque eso no ha contentado a su padre, que sigue convencido de que Belén debería apoyar a su hija simplemente por amistad de la que presume.