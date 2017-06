Alba Carrillo, a Alejandro: «Te voy a dar una semana que te vas a enterar»

Las tensión en «Supervivientes» sigue creciendo a medida que avanza el programa. En este caso, ha sido Alba Carrillo la que ha tenido una acalorada discusión con Alejandro, con insultos de por medio, pues siente que le ha traicionado nominándola en la última gala cuando, en opinión de la modelo, debería haber nominado a Iván.

El ánimo de la modelo está por lo suelos. Y esto le está generando un estrés añadido. Carrillo, en una conversación con Paola, quiso sincerarse explicando su hartazgo: «Luchad vosotras, yo os apoyo desde fuera. Estoy decepcionada total. Cuando me traicionan, mal... Yo me voy ya esta semana, me quiero ir, se acabó».

Sin embargo, por si Carillo abandona la isla, ya tiene un objetivo fijado: hacer la vida imposible a Alejandro los días que le queden. «Te voy a dar una semana que te vas a enterar», le ha dicho muy cabreada.

Carrillo, que dice encontrarse «asqueada» y «cansada» de tantos días y duros enfrentamientos en la isla, estalló contra Alejando: «A mí no me hables así, niñato de mierda. Cuando aprendas educación me hablas». La modelo está teniendo un paso por Supervivientes muy convulso y los gritos y las malas caras se han convertido en la tónica diaria.

Además, la vuelta de José Luis, que finalmente decidió quedarse, ha provocado un revuelo. No ha sido bien recibido por sus compañeros y no ha hecho más que acrecentar los problemas en la isla. Las caras de los supervivientes que quedan en esta edición fueron de estupefacción. Y es que cada día que pasa es un escalón menos hacia la victoria y, llegados a este punto del programa, todos divisan en el horizonte el premio final.