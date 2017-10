Descubre el nuevo trÃ¡iler y fecha de estreno de Â«The PunisherÂ»

19/10/2017 a las 16:59 Actualizado 19/10/2017 a las 16:59

«The Punisher» se está haciendo de rogar... Después de vengar la muerte de su esposa y sus hijos, Frank Castle (Jon Bernthal) destapa una conspiración aún más profunda que el inframundo criminal de la ciudad de Nueva York. Ahora conocido en la ciudad como The Punisher, debe destapar la verdad sobre las injusticias que no solo afectan a su familia.

Todo apunta a que la espera merecerá la pena. Así lo muestro el nuevo tráiler de «The Punisher» donde vemos que Castle no estará solo y quien, además, continuará la historia donde se quedó en la segunda temporada de «Daredevil».

NETFLIX

«The Punisher» es una serie de Steve Lightfoot (Hannibal) para Marvel y Netflix, de ABC Studios. La serie está protagonizada por Jon Bernthal, Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Deborah Ann Woll y Daniel Webber. La historia sigue los pasos del vigilante conocido como The Punisher (El Castigador), alter-ego de Frank Castle, un veterano marine de Afganistán, cuya familia murió en un tiroteo entre bandas criminales. Destrozado, pero no vencido, Frank no descansará hasta encontrar al responsable detrás de la muerte de sus mujer e hijos, aunque eso signifique llevar la guerra a las calles. Como se puede ver al final del tráiler, ya hay fecha de estreno: el 17 de noviembre llegará la primera temporada de «The Punisher» a Netflix.