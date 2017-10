¿Qué ha querido decir Rick con sus últimas palabras?

23/10/2017 a las 10:56 Actualizado 23/10/2017 a las 10:56

[¡Cuidado! Este artículo contiene spoilers del capítulo 8x01 de «The Walking Dead»]

«Mi misericordia prevalece sobre mi ira». Esas fueron algunas palabras discordantes que pronunció Rick Grimes y que nos puede dar una pista decisiva de cómo va a terminar la octava temporada de «The Walking Dead» teniendo en cuenta que Rick estaba haciendo todo lo posible por matar a Negan y desatar una horda de caminantes en el Santuario.

Que Rick ha evolucionado a lo largo de estas ocho temporadas, es algo más que obvio. Sin embargo, es algo que los directores de «The Walking Dead» han querido plasmar en «Mercy», el primer capítulo de esta octava temporada. «Cuando conocí a Jesús, me dijo que mi mundo se iba a agrandar. Hemos encontrado ese mundo. Nos hemos encontrado entre nosotros. Y ese mundo más grande es nuestro por derecho…. Solo hay una persona que debe morir, y lo mataré en persona. Lo haré. Y seguiremos haciendo el mundo más grande. Juntos», grita Rick en un discurso motivador contra Negan, con Maggie y Ezequiel a su lado.

Pero esta no es la imagen que queremos destacar de Rick durante este capítulo. Rick va más allá. Le podemos ver en tres etapas diferentes y con actitudes diferentes: peleando con Negan, con un bastón y junto a ya crecida Judith, y con los ojos rojos hablando sobre su misericordia, que prevalece sobre su ira; es decir, pasado, futuro y presente. ¿Por qué los guionistas quieren exponernos, de nuevo, a este policía? «Tenemos estos temas generales como algo que salpica este primer episodio. No me gusta hablar de ningún otro personaje, pero tenemos esta guerra total y estos son los disparos de apertura de la temporada más cargada de acción que hemos intentado hasta ahora. Creo que seguramente cada personaje se pregunte por qué está peleando y cuál será el coste de esta guerra», reflexiona Lincoln en una entrevista con «The Hollywood Reporter».

Lo que aún queda por venir

«Es más grande de lo que jamás hayamos inventado», asegura el actor. Los guionistas se han propuesta hacer de esta temporada una autentica montaña rusa. «Es la vida real, pero creo está anclado con algunas de las muertes más grandes que hemos tenido. Y la segunda mitad creo que es aún más oscura y profunda y está más conectada que nunca. Nunca he estado involucrado en una temporada tan completa. El equipo es el pegamento que ha mantenido unido este espectáculo y esta temporada han trabajado más de lo que jamás haya visto trabajar a ningún ser humano, y quiero que este espectáculo sea el mejor para ellos, por lo que han hecho», confiesa.