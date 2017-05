Apostaron fuerte desde el principio por su historia de amor, sin tener en cuenta que en Oeste todo está condicionado por Nemo Bandeira y sin sospechar que la paulatina decadencia del patriarca iba a desatar un maremoto dentro de la familia. La lucha por mantener a salvo su relación en tan turbio escenario será una prioridad para Carlos y Alejandro, personajes a los que darán vida Àlex Monner y Ricardo Gómez en ‘Vivir sin permiso’, nueva serie que Telecinco comienza a rodar en Galicia el próximo mes de junio.

Después de recibir los elogios de la crítica y la audiencia por su papel de Pol Elías en ‘Sé quién eres’, Àlex Monner vuelve a unirse a un proyecto de Telecinco, en el que compartirá protagonismo con Ricardo Gómez, que trabajará en un registro interpretativo muy distinto de los que ha mostrado hasta ahora en «Cuéntame». Ambos actores se incorporan al reparto encabezado por Jose Coronado y Álex González, pareja protagonista de ‘El Príncipe’, que en esta ocasión interpretarán roles antagonistas.

‘Vivir sin permiso’, primera serie de Alea Media, ha sido creada por el productor, guionista y showrunner Aitor Gabilondo a partir de una idea original del escritor Manuel Rivas.

Carlos y Alejandro, una relación puesta a prueba

Carlos, el personaje de Àlex Monner, es uno de los hijos de Nemo Bandeira (Jose Coronado), un joven brillante pero con un carácter inestable y frívolo, muy marcado por la imponente figura de su padre, al que idolatra y provoca a partes iguales para llamar su atención. Presionado por Nemo para reconducir su vida y aspirar a sucederle, Carlos entrará en una espiral de autodestrucción que afectará a su relación de pareja.

“Vivir sin permiso’ me interesó desde que leí la separata del casting. Carlos me parece un personaje muy interesante en el que profundizar y además tengo ganas de encontrarme trabajando con nuevos profesionales. Galicia siempre me ha parecido unos de los lugares más carismáticos de España y me apetece mucho conocer a su gente”, ha explicado Monner.

Ricardo Gómez será Alejandro, un profesor de instituto, hijo del antiguo comisario de policía de Oeste. Honesto e idealista, es el ancla que da estabilidad a Carlos y ese rol es bien visto en la familia. Sin embargo, cuando se desata la carrera por el control del imperio empezará a ser visto como una molestia, lo que dará lugar a numerosos contratiempos que pondrán a prueba su relación con Carlos una y otra vez.

El actor se ha mostrado ilusionado con su incorporación a la serie: “Estoy muy contento de sumarme a un proyecto tan interesante y ambicioso como ‘Vivir sin Permiso’. Me hace especial ilusión tener entre manos un personaje que trabajar totalmente opuesto a todo lo que he hecho antes, es un gran reto profesional. También me gusta mucho la idea de compartir trama con Àlex Monner, ya que soy un gran admirador de su trabajo. Me sumo a este reparto de altura con humildad y, sobre todo, con ganas de seguir aprendiendo y dar un nuevo paso hacia adelante en mi carrera”.

Una gran tragedia familiar

‘Vivir sin permiso’ es una historia de pasiones, rivalidades e intereses enfrentados dentro de una saga familiar, en la que las tramas emocionales y personales se combinan con momentos violentos e impactantes propios del thriller.

El argumento se centra en la historia de Nemesio ‘Nemo Bandeira’, (Jose Coronado), un hombre que se enriqueció en el pasado con actividades ilegales pero que ha conseguido blanquear su trayectoria hasta erigirse en el empresario más influyente de Galicia, a través de una importantísima compañía conservera. Cuando a Nemo le diagnostican Alzheimer, tratará de ocultar su enfermedad para no mostrarse vulnerable mientras pone en marcha el proceso para elegir a su sucesor, lo que provoca una hecatombe en la familia. Sus dos hijos legítimos, que nunca han tenido interés alguno por los negocios, de pronto intentan demostrar que cada cual es el candidato más adecuado. Su ahijado, el brillante e implacable abogado Mario Mendoza (Álex González), es objetivamente el más preparado, aunque carece de algo vital: llevar la misma sangre que su padrino. Al saber que Nemo no le contempla como heredero del imperio, pondrá en marcha su propio plan sin abandonar su encantadora sonrisa, lo que le convertirá en el más peligroso y despiadado de sus enemigos.