Usuarios de Netflix amenazan con darse de baja tras la reciente cancelación de «Sense8»

Netflix decidió el 1 de junio no seguir con «Sense8» después de solo dos temporadas. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los miles de aficionados a la ficción. «Tras 23 capítulos, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 ha llegado a su fin». Así lo anunciaba la plataforma a través de Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix. Además, el tuit que despedía la serie lo hacía definitivametne oficial. Una despedida completamente improvisada y con más trasfondo del que se quiere contar, pues la segunda temporada terminó dejando a todos en tensión.

La serie, creada por las hermanas Lana Wachowski y Lilly Wachowski, fue celebrada desde su lanzamiento por su mensaje de interconexión global, elenco multirracial, así como por sus personajes LGBTQ, incluyendo un personaje transgénero cuya historia no gira en torno a su identidad. Y es que poco tardaron en llegar mensajes de apoyo y tristeza, tanto que «Sense8» se posicionó como uno de los trending topics principales a nivel mundial.

Ahora, varios días después, arrasa la recogida de firmas desde la campaña que se ha generado en Change.org que pide a Netflix que renueve la serie. El mensaje, traducido a 15 idiomas, es claro:

«La cancelación de la serie Sense 8 fue de lo más inoportuno. No se saben las razones, sin embargo es muy raro que un show que haya tenido semejante respuesta positiva por un gran público heterogéneo, no vaya a renovarse. Como fans de la serie exigimos mínimamente una explicación válida por la cual 'Sense8' fue cancelada. Creemos que es necesario que existan series/películas que desde su contenido aporten al mundo un mensaje de diversidad y pluralidad, de respeto y amor, especialmente en los tiempos en que vivimos. Todos estos valores fueron trabajados por los personajes de la serie y el mensaje que trasmite es muy importante para la sociedad».

«Entendemos cualesquiera hayan sido las razones para cancelar la serie, sin embargo creemos que como producto audiovisual, 'Sense8' cuenta con un amplio rango de cualidades que son indispensables para la vida social de los humanos. No sólo se trata de una mera producción televisiva destinada al ocio, sino que sobrepasó esos límites, dando un mensaje de diversidad, aceptación y amor para todos los que tuvimos el gran honor de verla».

Ya son 424.804 las firmas recogidas hasta el momento. La convocatoria se ha convertido en un absoluto éxito, por lo que podría hacer replantearse su decisión a los directivos de Netflix; aunque, por el momento, todavía no se han pronunciado. Asimismo, hay varias peticiones más creadas desde Italia y Estados Unidos que también acumulan 10.908 y 4.479 firmas, respectivamente.

Este cúmulo de firmas no es lo único que demuestra el descomunal enfado de los seguidores de «Sense8». Y es que no han sido pocos los que han mostrado su decepción en redes sociales. De hecho, los protagonistas de la serie, Poncho Herrera y Miguel Ángel Silvestre, no pudieron resistirse a dar su opinión con respecto a la decisión. Éste último agradecía a todo el equipo por hacerla posible y rezaba que era una de las «experiencias más bonitas» que ha tenido.

"I AM WE" 🎥 #sense8

One of the most beautiful experiences I had.

Thanks to… https://t.co/hb73pSYnKg