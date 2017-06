El último capítulo de la séptima temporada será el más largo de «Juego de Tronos»

La cuenta atrás para la séptima (y penúltima) temporada de «Juego de Tronos» ya ha comenzado. Será el 16 de julio cuando se estrenará el primer episodio en Estados Unidos y América Latina, España tendremos que esperar un día más, al 17 de julio, para poder verla.

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la nueva temporada. Uno de los detalles más comentados es el reducción en la cantidad de capítulos. En lugar de los diez a los que estamos acostumbrados, tendremos siete. Sin embargo, parece que se compensará sumándole minutos a algunos de los nuevos capítulos.

Cersei y Jaime Lannister - MOVISTAR+

La mayoría de los episodios duran 59 minutos. Sin embargo, el tercero llegará a los 63 minutos y el cuarto no pasará de los 50. Según ha informado «Watchers on the wall», los capítulos más largos serán el último y el penúltimo. El capítulo final se extenderá hasta los 81 minutos (un tercio más de lo acostumbrado normalmente), situándose como el más largo de la series. No se trata del capítulo más largo de la HBO ya que, tanto «True Detective» como «Westworld» han tenido episodios que han llegado a los 90 minutos de duración. Aún así durará 13 minutos más que el final de temporada de la sexta entrega. El penúltimo capítulo (sexto) también tendrá una duración considerablemente mayor con 71 minutos.