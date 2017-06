Tras dos temporadas, Netflix cancela «Sense8»

Solo dos temporadas y un especial de Navidad, Netflix ha decidido no seguir con «Sense8». El encargado de hacerlo ofical ha sido la vicepresidenta de contenido original de Netflix, Cindy Holland, a través de su perfil de Twitter: «Tras 23 capítulos, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 ha llegado a su fin».

Sorry guys. Thanks for your passion and support these last few days, was very moving to see your love for the show. En Evant! https://t.co/77H3Ob7OGB