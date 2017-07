AsÃ­ trabajan los espaÃ±oles que hacen Â«Juego de TronosÂ»

Fue buzo profesional y trabajó como especialista en películas como «Cristóbal Colón: el descubrimiento» y «Muere otro día», pero Pedro Aráez, más conocido como Tate Aráez, ha triunfado sobre todo en su carrera posterior como experto en localizaciones. Títulos de cine como «El camino de los ingleses», «Los hombres que no amaban a las mujeres» y «Las crónicas de Narnia» dieron paso a la televisión y «Juego de tronos», cuya séptima temporada (la tercera para él) se estrena en la madrugada del domingo al lunes. En España la podremos ver «en directo» en HBO y Movistar Series Xtra.

Tate Aráez asegura que nuestro país ofrece numerosos incentivos, además de los fiscales, que hicieron posible que en la premiadísima ficción proliferaran los escenarios españoles (se ha grabado ya en una docena). «Hay un gran grupo de profesionales y las localizaciones tienen un peso fuerte. Se pueden hacer los desplazamientos en unas pocas horas, por tierra, sin necesidad de utilizar barcos ni aviones, y la diversidad es enorme», explica.

Su trabajo para la producción de HBO añade algunas particularidades a sus habituales obligaciones: «Me dan referencias de lo que quieren encontrar, pero no quieren desvelar mucho. Luego van concretando poco a poco si buscan un castillo o una playa. Una vez que has hecho esa búsqueda, tanto por internet como yendo a buscar los sitios, ven las fotos y el director o los productores vienen a reconocer el terreno. Entre los lugares que les gustan, ya deciden. Y después empiezas a gestionar la logística y pedir a las autoridades locales precios, extras, privacidad, además de los permisos. La repercusión de la serie «abre muchas puertas», admite. No importa tanto si hay localizaciones más o menos reconocibles, como Girona o Peñíscola, «que se veía mucho», o la ciudad romana de Itálica, el castillo de Almodóvar, Cáceres, Trujillo... Este pueblo es pequeño, «pero su conjunto monumental es fantástico», alaba Aráez.

De los lugares más difíciles de encontrar fue el campo de Malpartida (Cáceres), que ofrecía «unas características orográficas concretas y tenía agua cerca». Las Atarazanas de Sevilla las halló «casi por casualidad». «Es un lugar muy especial». Lo peor es cuando algún sitio, como Zumaia, no permiten la privacidad. «Tuvimos que dejar que hicieran fotos, no se podía evitar. No puedes poner puertas al campo ni hay presupuesto para eso».

Nieve y fuego digital

Con un Goya en su estantería gracias a su trabajo en «Las brujas de Zugarramurdi», Juan Ramón Molina se unió al equipo de «Juego de Tronos» en 2015, tras una llamada de la productora Fresco Film, la española encargada de la producción de la serie en nuestro país. «Los efectos digitales (FX) tienen una gran presencia en la serie, no ya sólo en lo más obvio, como puede ser el fuego. La nieve, por ejemplo, es un efecto digital más y casi un personaje», reconoce el experto, consciente de que su mayor reto es replicar las imaginativas ideas que los responsables plasman en un papel. A cambio, deben firmar un contrato de confidencialidad muy extenso para que no se filtre ningún detalle. «Lo entiendo perfectamente, de otra forma se pierde la magia y el efecto sorpresa», asiente Molina.

«Hay una gran diferencia entre las producciones extranjeras, normalmente americanas o inglesas, y las españolas. Todo se reduce al presupuesto. Más presupuesto significa más tiempo, más técnicos y la posibilidad de hacer efectos más grandes y espectaculares», apunta el supervisor de efectos digitales. De todo lo que han grabado, se queda con lo que rodaron en España en esta séptima temporada: «No sólo porque hayamos aportado nuestro grano de arena, sino porque es espectacular».

También le sigue sorprendiendo la revolución que causan en cada lugar al que trabajan. «Suponemos una revolución, imagínate el desembarco de 300 personas del equipo de Juego de Tronos para una ciudad como Cáceres», sostiene Molina. «La productora hace un gran trabajo, porque no es fácil resolver los problemas y necesidades de tanta gente. El equipo español se ha acoplado perfectamente al equipo que viene desde Irlanda, aunque nosotros solo nos unimos para una parte de la temporada. Los actores también se encuentran muy a gusto en España, la gente les sigue y les trata fenomenal», concluye.