Teresa Fernández-Valdés: «No tenemos nada que envidiar a la ficción americana, solo el dinero»

El de Teresa Fernández-Valdés es un nombre abonado al éxito. La gallega (Pontevedra, 1980) fundó en 2007 junto a Ramón Campos, su pareja, la compañía Bambú Producciones, responsable de algunas de las ficciones más exportadas de España como «Gran Hotel» o «Velvet». Su productora, además, acaba de apuntarse otro tanto: el de haber creado la primera serie española de Netflix, «Las chicas del cable», cuyo éxito entre la audiencia la ha llevado a firmar por una tercera temporada.

La creadora de Bambú fue elegida esta semana por la revista «Forbes» como una de las mujeres más influyentes de España. No es la primera vez que su nombre suena con fuerza en el extranjero, pues también la publicación especializada «The Hollywood Reporter» clasificó a Fernández-Valdés como una de las cinco productoras más importantes de Europa. «Todo lo que sea un reconocimiento a la dedicación profesional me hace sentir orgullosa, ya que he volcado gran parte de mi vida en mi carrera», afirma Teresa Fernández-Valdés durante una entrevista con ABC.

La elección de «Forbes» no ha sido al azar. En el seno de la compañía creada por Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos se han ideado algunas de las series de mayor peso en España, como «Gran Reserva» o «Hispania». Ahora, Bambú está volcada en la producción de «Fariña», prevista para 2018 y que trazará un duro relato del narcotráfico gallego en los años 80. «Es uno de los proyectos con los que más ilusionados estamos pues significa, entre otras cosas, regresar a Galicia, nuestra tierra, algo que nos enorgullece», apunta la productora.

Si las creaciones de Bambú Producciones han logrado cruzar las puertas de Europa ha sido, explica a ABC Fernández-Valdés, «por el hecho de contar las historias en base a los sentimientos y las emociones. El amor, el odio y la pasión tienen un idioma universal que llega a todo el mundo», asevera.

¿Demasiadas series?

Vivimos, explica Teresa Fernández-Valdés, «una de las mejores épocas para la ficción televisiva». «El consumo ha cambiado totalmente. La industria del cine llevaba antes la voz cantante, pero ahora la apuesta está en la televisión, también en el mercado americano». El «boom» seriéfilo, dice la responsable de Bambú, no parece tener una fecha de caducidad cercana. «No creo que el éxito actual de las series sea un espejismo. Estoy convencida de que es el momento de apostar por la televisión y así lo ha demostrado la audiencia», subraya. España tampoco ha quedado al margen de esta tendencia. «Siempre hemos sido un país consumidor de ficción nacional y, ahora, por suerte, contamos con más interlocutores, pues Netflix, Movistar+ y Amazon también juegan en esta liga».

Nuestro país, dice la responsable de Bambú, tiene poco que aprender de la ficción americana. «De EE.UU. tan solo envidio el dinero que tienen. España tiene una industria sobradamente preparada para hacer ficciones a lo grande, tan solo necesitamos mayor inversión. No es casual, de hecho, que una producción como 'Juego de Tronos' elija España para sus rodajes. Si no estuviéramos preparados, se habrían ido a otro sitio».

El reto de Netflix

Que Netflix se fijara en la propuesta de Bambú Producciones para crear su primera ficción española fue, en palabras de Fernández-Valdés, «una gran responsabilidad». «Con Netflix se abrió una puerta que sabíamos podía volver a cerrarse si no gustaba el proyecto. Fue arriesgado y, por ello, decidimos hacer una serie para todos los públicos como es 'Las chicas del cable'. Estamos maravillados con la acogida», destaca.

No todo han sido éxitos en la carrera de la que hoy es una de las mujeres más poderosas de España. Su triunfo, afirma, ha venido determinado por sus primeros fracasos. «Errar es importantísimo para aprender. Cuando una serie se cancela es necesario hacer un esfuerzo brutal de análisis para saber qué ha pasado. En nuestro caso, nos dimos el golpe con nuestra primera serie y creo que eso nos ha traido hasta donde estamos. Es bueno que te peguen un palo de vez en cuando». A pesar de su indudable éxito, a Bambú Prooducciones todavía se le resiste una franja: la sobremesa. «Es nuestra cuenta pendiente. Poner en marcha una serie diaria y, en ese horario, se ha convertido en todo un sueño que algún día cumpliremos», destaca.