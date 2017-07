La teoría que podría desmontar «Friends»: toda la serie fue un sueño de Rachel

Una nueva teoría sobre la mítica serie «Friends» por parte de uno de sus fans ha revolucionado Twitter trece años después de su final. A través de la imagen de la contraportada del DVD oficial de la cuarta temporada de la serie, un seguidor de las aventuras de Ross, Rachel, Chandler, Joey, Mónica y Phoebe ha afirmado que, en realidad, todo fue un sueño del personaje interpretado por Jennifer Aniston.

En la imagen, el personaje de Rachel es la única que está despierta mientras los demás protagonistas de la serie están dormidos. El usuario @thetedfox, al publicarla en la red social, añadió el siguiente comentario: «Pregunta realmente seria: ¿por qué Rachel es la única que está con los ojos abiertos? Necesito teorías #FriendsGate». Una publicación que generó movimiento en la red inmediatamente.

Serious question:



Why is Rachel the only one 👀?



Theories needed. #FriendsGatepic.twitter.com/QOlQcDtaGL