De tensión sexual no resuelta a McGuffin: cómo parecer un seriéfilo experto sin serlo

Escuchamos hasta la saciedad palabras como spoilers, cliffhangers o spin offs, pero en realidad no sabemos qué significan muchas de ellas. A veces somos testigos de secuencias que nos resultan curiosas, pero no somos capaces de definirlas con propiedad. Si quieras parecer un seriéfilo experto sin serlo en realidad, échale un ojo a esta recopilación a modo de diccionario con los términos más utilizados en las ficciones televisivas.

A

Atrezzo: Los objetos que se emplean para decorar y ambientar los decorados de las series de televisión. El término también es utilizado en otras artes, como el cine.

B

Blooper: Errores imperceptibles para la mayoría, incluso para los propios creadores de la serie. También se denominan meteduras de pata o gazapos.

Boda Roja: sabes que una serie es de culto cuando el título de uno de sus capítulos se utiliza para nombrar un fenómeno seriéfilo. Así ha sucedido con esta, epígrafe de un episodio de «Juego de tronos». Básicamente significa que van a pasar cosas impredecibles, y seguramente malas.

C

Crossover: Dos o más series mezclan sus tramas. En ocasiones se produce cuando un personaje de una ficción aparece en otra.

Cliffhanger: Se conoce con este nombre al fenómeno en el que el final de un capítulo deja a la audiencia con ganas de más, con la intriga de saber qué ha pasado, en suspense.

Cold Openning: Fragmento de la serie que se emite antes de los créditos.

D

Dramedia: Género que mezcla drama y comedia.

F

Flashback: Los personajes de la serie viajan al pasado. Lo más habitual es que este salto temporal esté provocado para narrar algún recuerdo.

Flashfoward: El efecto contrario al flashback, en lugar de un salto temporal hacia el pasado, se hace al futuro.

Feud: Peleas que se producen en los rodajes. La serie de Ryan Murphy, del mismo nombre, contará la rivalidad que se gestó entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de «Quién mató a Baby Jane?».

Filler: Especie de ecapítulo de relleno. No sirve para avanzar en la trama, pero sí para conocer aspectos de algún personaje.

G

Grúa: Aparato que mueve la cámara y permite hacer planos zenitales, por ejemplo.

H

Hater: Se conoce así a los que odian una serie.

J

Jumping the shark: Este fenómeno se da sobre todo en series de larga duración cuando los guionistas quieren revitalizar el producto con giros en la trama. Término acuñado a raíz de la serie «Días felices», en la que uno de sus personajes, Fonzie, salta literalmente un tiburón en una rocambolesca escena marítima.

L

Late night: Las que se emiten en la franja nocturna.

M

McGuffin: Hitchcock lo creó y todos se rindieron al fenómeno. Así lo explicaba el maestro del suspense en 1939: «En historias de rufianes siempre es un collar y en historias de espías siempre son los documentos». Consiste en un elemento de intriga que se introduce en la trama para que los personajes avancen, pero que no tiene mayor relevancia en el argumento.

Midseason: Parón de mitad de temporada.

Maratón: Desde el sofá y sin correr. Verse muchos capítulos seguidos.

O

On the bubble: Cuando las audiencias no están a la altura de lo esperado, la serie corre peligro. Mientras la cadena toma una decisión, esa ficción se encuentra on the bubble.

P

Piloto: Es el primer episodio de una serie, ese que se graba para vende rposteriormente a una cadena o plataforma. Su duración suele ser mayor de lo habitual.

Procedimental: Las series que mantienen la misma estructura a lo largo de todas sus temporadas. Se presenta el caso, se investiga el mismo y por último se soluciona.

R

Raccord: Falta de correspondencia o continuidad entre un plano y el que le sucede.

Red herring: Término acuñado para referirse a una pista falsa. Despistan al espectador, guiándolo hacia una trama que no es la principal, para sorprenderlo posteriormente.

Remake: Volver a rodar una serie que ya se había estrenado en el pasado. Se suelen mantener detalles de la versión original.

S

Spoiler: Revelar detalles importantes del contenido del capítulo.

Spin off: Surge de la historia contada ya en otra serie, que presenta a un personaje, por ejemplo, que luego desarrolla su propia trama en una nueva ficción.

Screening: Pase previo de los contenidos de una ficción.

Showrunner: Creador de una serie.

Stunt casting: Treta para captar más audiencia incluyendo en algún capítulo a estrellas invitadas.

T

Teaser: Tráiler más corto.

U

URST: Tensión sexual no resuelta que suele funcionar como gancho.

V

VOS: Contenido en versión original subtitulada.

VOD: Contenido de pago que se puede ver cuando se quiera.

W

Webserie: Ficción producida para emitirse solamente por internet.