Telecinco graba Â«Ella es tu padreÂ», una comedia familiar y transgresora

Cuando se habla de un padre travestido todos recuerdan la película «La señora Doubtfire» y enseguida se piensa en «Tootsie» y «Con faldas y a lo loco». Ahora, Telecinco se ha inspirado en la primera de ellas para su nuevo proyecto de ficción: «Ella es tu padre», una serie en la que un hombre desesperado hace todo lo posible por poder estar cerca de sus hijos, y llega a transformarse en Avelina, una tradicional y clásica profesora de música. A pesar de su dulce apariencia, será un auténtico huracán que cambie las vidas de todos los que la rodean.

Esta ficción, realizada en colaboración con La Competencia, narra las aventuras de Sergio (Carlos Santos) y Tomy (Rubén Cortada), dos hermanos que años atrás triunfaron con el grupo de pop-rock Los TomyRockers. En la actualidad no pasan por su mejor momento: se han hecho mayores, ya no son tan conocidos y apenas tienen giras. Por si fuera poco, Sergio se ha divorciado de su mujer y no puede ver a sus hijos. «Tomy es un Hank Moody («Californication»), un tipo que tiene pánico al compromiso y por eso siempre sale huyendo», destaca Rubén Cortada durante la visita al rodaje. «Me encanta la comedia porque, aunque no lo parezca, hacer de galán es de lo más difícil», añade. El actor cubano ha establecido un vínculo con Carlos Santos «muy interesante». «Unas veces él hace el payaso y otras, yo. Además, lo que hace es de mucho nivel».

Revolución en la escuela

En «Ella es tu padre», con el apoyo de Tomy, Sergio encuentra la solución a su problema: hacerse pasar por profesora de música en el estricto colegio en el que estudian sus hijos. Transformado en Avelina, una entrañable señora, halla una peculiar manera de estar más tiempo con ellos. Rockero irredento, Sergio se ve incapaz de cambiar de la noche a la mañana y, lejos de pasar inadvertida, Avelina será la que transforme la vida en el colegio. Primero revoluciona la de Carmen (María Castro), la encorsetada directora. Luego la de sus alumnos y la de su hermano, que pretende relanzar su carrera musical. En su nuevo rol, Sergio, dispuesto a recuperar a su mujer, se integra en el grupo de amigas compuesto por su «ex», Sara (Lorena López); Carmen, cuya vida cambiará después de conocer a Tomy; y Natalia (Belén Cuesta), la antigua manager de la banda.

«El personaje de Avelina llega para poner mi mundo patas arriba. Tanto ella como Tomy sacan mi lado más alocado», destacó María Castro. Además, la gallega, que afirma sentirse muy cómoda en el género de la comedia, realizó el casting para esta serie embarazada de ocho meses y medio. Ahora, compagina la experiencia de ser madre con la grabación de «Ella es tu padre»: «Es la mejor experiencia de mi vida. Es duro, agotador y no es fácil, y miente quien diga lo contrario, pero te ríe una vez y ya está pagado».

Estreno en 2017

Dos decorados de 1.200 metros cuadrados son el lugar de rodaje de esta serie, que tendrá trece episodios, de los cuales doce ya están grabados. Su estreno está previsto para este mismo año, aunque todavía se desconoce la fecha exacta. Además, el productor ejecutivo y director de los primeros capítulos, César Rodríguez Blanco, dio las primeras pinceladas de lo que será la serie:«No solo sorprenderá la transformación de Carlos, sino que Rubén, que canta con su propia voz los temas originales, no pasará desapercibido». Pero aún hay más, Alaska y Mario serán los vecinos de estos característicos hermanos. «Realizarán cameos y será raro el capítulo en el que no los veamos aparecer», aclaró Rodríguez.

El Goya 2017 a mejor actor revelación, Carlos Santos, se ha tenido que poner en la piel de dos personajes distintos para este nuevo proyecto de Telecinco. Santos interpreta a Sergio, pero, tras cuatro horas de maquillaje con David Martí y Montserrat Ribé (Estudio DDT SFX de Barcelona), se transforma en Avelina. «Confiaron en los mejores», explica Santos, quien añade que su personaje «ha sido un reto más fácil de lo que pensaba». «Había una señora de 60 años viviendo dentro de mí», añade. Además, «a nivel nacional, estoy seguro de que no se ha hecho nada así».