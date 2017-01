La sorprendente vuelta de un personaje muerto de Juego de tronos en la séptima temporada

El vaivén de personajes en «Juego de tronos» es habitual en la ficción de HBO. La cantidad de actores, sin un protagonista definido y con varias tramas desarrollándose en la serie, hace que muchos de ellos retomen sus historias de forma discontinua en capítulos indefinidos.

Pero, salvo alguna sonada excepción, los personajes que han muerto no suelen volver a aparecer en «Juego de tronos».

Atención: spoilers

Vimos morir a Walder Frey de forma escalofriante a manos de Arya, que se cobró su venganza por la fatídica Boda roja. Sin embargo, es más que probable que este personaje vuelva a aparecer en la séptima temporada de «Juego de tronos. Aunque no hay confirmación oficial por parte de la cadena ni tampoco de la productora, el portal «Watchers on the wall» ha hecho público que David Bradley, el actor que lo interpreta y al que también vimos en Harry Potter, haga al menos una aparición en la serie.

Se basan en el currículum que el actor actualiza de forma periódica en su página web, y en el que se puede leer «séptima temporada de Juego de tronos». Nada se sabe cómo volverá, si será a través de un flashback o si quizás Arya, que ahora domina las habilidades de Los Hombres sin rostro, utilice su apariencia para seguir su particular vendetta.