Un gag recurrente en «Paquita Salas», la serie de Flooxer, es «El secreto de Puente Viejo». En un episodio, los responsables de la ficción de Antena 3 y Boomerang creen que no pueden contratar a uno de los actores a los que Paquita representa en su agencia. La razón es que está «pasadito de pluma». Así reacciona Paquita: «Que se le sube mucho de pluma, ¿qué hago, le bajo la pluma? Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. ¿No puede haber maricones en Puente Viejo? ¡El secreto de Puente Viejo! ¡Pues ese es su secreto!».

El chiste no podría estar en «El hormiguero». En primer lugar, porque en «El hormiguero» no hay tanto talento como en la modesta «Paquita Salas». Y en segundo lugar, porque en el programa de Pablo Motos no se habla de las telenovelas que emite su misma cadena. Su mismísima cadena. Como si fueran «Apostrophes» y el pelirrojo, Bernard Pivot. O Ricardo Piglia cuando analizaba la obra de Borges en aquella producción de la Televisión Pública Argentina y la Biblioteca Nacional. Pero, mira, estos no manchándose hablando de telenovelas de éxito son como Pantoja no nombrando la palabra «cárcel» sino de «ese lugar».

También es verdad que las telenovelas de Antena 3 necesitan poca promoción pero a lo de Motos va todo dios. Incluso los protagonistas de esas producciones si estrenan otra cosa (Megan Montaner fue por «Dioses y perros», que nadie sabe qué es). La sobremesa es un burdel de mala fama en Antena 3 y en Telecinco. Leo en Teleprograma.tv que ni «El hormiguero» lleva telenovelas de la casa (que hay una orden directa) ni «Pasapalabra» a colaboradores de «Sálvame» (vale, a Paz Padilla sí, pero como humorista y actriz). Al parecer es la imagen de «Sálvame» lo que no quieren en su blanco y radiante programa. Ay, madre. El especialista en Leonardo Da Vinci.

Como a John Waters, me gusta más Jayne Mansfield que Marilyn Monroe. Y eso sirve para «Sálvame» y «Pasapalabra». El espectador también tiene reservado el derecho de admisión. Tampoco creo que nadie quiera ver a Lydia Lozano o a Patiño en «Pasapalabra». ¿Pero qué diría Paquita de este rechazo?