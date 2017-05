Las series de la era Trump: más acción militar y fantasía

Una semana viendo sin parar pilotos y avances de las series que vendrán el próximo curso, aligerada con alguna fiesta nocturna con actores y showrunners. Así son los LA Screenings, la presentación de los estrenos de las grandes cadenas norteamericanas a la que acuden más de 1.500 compradores de todo el mundo, incluyendo los directivos españoles de las cadenas temáticas, con el objetivo de traer las mejores novedades. «Aunque la producción de series de ficción en la televisión americana nunca ha sido mayor, en general las networks americanas (ABC,CBS, NBC, FOX y CW) han encargado menos volumen de nuevos proyectos. Han renovado muchas series con audiencias que en temporadas anteriores hubieran significado una cancelación segura, y de cara al año que viene no tienen tantos huecos que cubrir», explica Guillermo Farré, director de contenidos de TNT.

Si el año pasado fue la temporada de los regresos de series clásicas y spin off –tendencia que este año representan ficciones como «Will&Grace» o «Young Sheldon», la serie derivada de «The Big Bang Theory»–, el próximo curso estará lleno de acción y dramas militares, «posiblemente como reflejo de la situación política norteamericana», apunta Daniel Pérez, director de programación de Fox España. Son títulos como «The Brave», «Valor», «SWAT» (con Shemar Moore, de «Mentes criminales») y «Seal Team», protagonizada por David Boreanaz («Bones»). «Se notan las ganas que tienen las cadenas de tocar el tema político, pero no tan directamente como en otros años, con “Sucesor designado” y “24: Legacy”, sino que se han ido al tema de combate y cuerpos de élite en acción», explica el directivo. “Curiosamente, no hemos visto proyectos que sean directamente combativos contra la administración de Trump. Imagino que eso es más sencillo de hacer en los late night shows que en una serie de ficción», añade Farré.

La hora de los superhéroes

«También hay un aumento del género fantástico, tanto por la enorme cantidad de series con el sello Marvel como por otras propuestas como “The Crossing”, “Reverie”, “Gospel of Kevin” y “Black Lightning”. En cuanto a comedias, sigue la tendencia a ir eliminando las multicámara y, en general, se ha visto más contenidos de ámbito familiar», apunta el responsable de Fox.

Carlos Herrán, director de programación de AXN, destaca también ficciones que recrean crímenes famosos, «como la historia de los hermanos Menéndez o la investigación sobre los asesinatos de los raperos Tupac Shakur y Notorious Big, que quedaron sin resolver en su día (1996 y 1997)».

Aunque los directivos no pueden desvelar sus cartas, pues a partir de ahora comienzan sus negociaciones con los distribuidores, sí reconocen que series como «The Sinner», protagonizada por Jessica Biel, o «Snowfall», en la que participa el español Sergio Peris-Mencheta, ambas producidas por cadenas de cable, han recibido el aplauso unánime de la crítica. «Hace unos años, en los Screenings se cubría el 90% de los que se producía en Estados Unidos en una temporada. Ahora es un porcentaje mucho menor. Al dejar fuera Netflix o gran parte de Amazon, que tienen sus propias plataformas y no necesitan vender a terceros, es necesario seguir atento a todo lo que se produce fuera de la temporada de pilotos tradicional para tener la foto general», reconoce Farré.

España, imán para las plataformas

La llegada de nuevas plataformas como HBO, Netflix o Amazon, que además de producir contenido original también compran a terceros, ha obligado a los canales temáticos tradicionales a agilizar las negociaciones. «España es un territorio con una evolución muy dinámica, con un tránsito a la televisión en diferido o a la carta muy rápido. Muchos nuevos derechos están siendo negociados para España antes que para otros territorios europeos», admite Herrán.

El aumento de la competencia, por otro lado, también hace que llegue a España casi todo lo que se produce, algo que antes no ocurría. «Cuanto más actores hay en el mercado es más difícil que las series se queden sin ventana de explotación, pero hay un gran número de comedias que no viajan bien en todos los países, especialmente en España, donde tenemos bastante tradición de comedia local», concluye Pérez.

Menos diversidad

Aunque el riesgo creativo cada vez sea más alto, esta temporada no brilla por su diversidad. Según un estudio realizado por «Variety», la mayoría de protagonistas y creadores son hombres de raza blanca. La cadena CW es una excepción. Solo en sus series y en las de CBS hay más grandes papeles femeninos. En el capítulo de showrunners, las cifras son abrumadoras, sobre todo el dominio de los blancos, como puede verse en el gráfico de al lado.