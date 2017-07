El mal de las series de televisiÃ³n: racismo y machismo delante y detrÃ¡s de las cÃ¡maras

A principios de este mes de julio, saltó la noticia: los intérpretes Daniel Dae Kim («Perdidos») y Grace Park («Battlestar Galactica») abandonaban el barco de «Hawai 5.0» tras siete temporadas desde su estreno en CBS en 2010. ¿La razón de ser? Al parecer, ambos actores habían pedido cobrar el mismo salario que sus otros dos compañeros de elenco, Alex O’Loughlin y Scott Caan. Cabe subrayar que los cuatro actores llevaban formando parte de la serie desde su inicio con estatus de protagonistas. Sin embargo, CBS no accedería a dicha demanda, de ahí la marcha de los actores del policíaco. Aunque estadounidenses, Daniel Dae Kim y Grace Park son de origen coreano, por lo que tal controversia se sumaba a una reciente lista de lides en torno a la situación laboral a la que se encuentran expuestos los actores no-blancos/no-caucásicos en una industria como la televisiva en Estados Unidos.

Una discriminación (por raza, etnia) que se extiende también a razones de género, pues tal y como Jennifer Lawrance se encargó de denunciar tras revelarse los salarios de compañeros de reparto de «La gran estafa americana» en 2015, las actrices suelen cobrar menos que los actores. En ambas distinciones, existen excepciones como Sofia Vergara («Modern Family»), Kaley Cuco (quien en «The Big Bang Theory» cobra exactamente lo mismo que Jim Parsons y Johnny Galecki), Dawyne Johnson («Ballers») o las actrices de «Juego de Tronos», Lena Hedey y Emilia Clarke, cuyos salarios fueron revelados en 2016. Pero la duda emerge: ¿existe racismo y machismo detrás de las cámaras de las series de televisión?

¿Y delante de las cámaras? No cabe la más mínima duda que, poco a poco, está dándose mayor espacio a ficciones protagonizadas por mujeres (que no caen en el estereotipo perpetuado cuyo fin es agradar a todos los espectadores) o personas que no encajan en el arquetipo de hombre-blanco-heterosexual (a contracorriente de CBS cuyas nuevas series que estrenará el próximo otoño, serán protagonizadas por hombres blancos heterosexuales). Dos mujeres negras, Shonda Rhimes y Oprah Winfrey, están detrás de algunos de los avances; gracias a la productora «Shondaland» (propiedad de Rhimes), su máxima responsable ha conseguido que dos de sus series (emitidas en una cadena de televisión en abierto como ABC, en horario de máxima audiencia y una noche aún clave para los anunciantes como el jueves), «Cómo defender a un asesino» (2014-) y «Scandal» (2012-2018), estén protagonizadas por dos mujeres negras, interpretadas por Viola Davis (quien incluso se llevó el Emmy a mejor actriz de drama por este papel) y Kerry Washington respectivamente.

Dos series protagonizadas por mujeres negras (en un molde como el de la antiheroína para más inri) a las que en 2015 se uniría el inesperado hit de FOX «Empire» con un elenco mayoritariamente negro y con Taraji P. Henson como estrella de la función. Oprah Winfrey, a través de su propio canal de televisión por cable OWN (Oprah Winfrey Network), es la responsable de la existencia de «Queen Sugar», protagonizada por una familia afroamericana (con dos actrices negras: Rutina Wesley y Dawn-Lyen Gardner), una showrunner como la cineasta afroamericana Ava Duvernay («Selma») y cuya primera temporada de diez episodios fue dirigida en su totalidad por mujeres.

This! Every QUEEN SUGAR episode is helmed by a bad-ass woman director. Love to my sister shotcallers. And thank you. https://t.co/gP6p3neffa — Ava DuVernay (@ava) 22 de junio de 2016

También ABC, durante el curso televisivo 2014-2015 le daría un giro de tuerca a la sitcom familiar (con «Modern Family» como estandarte desde 2009, protagonizada en un principio por una familia mayoritariamente blanca a excepción de los latinoamericanos Gloria y su hijo Manny) con nuevas comedias como «Fresh Off the Boat» (protagonizada por una familia asiático-americana) y «Black-ish» (protagonizada por una familia afroamericana). Podríamos continuar con más ejemplos: «Master of None» (co-creada, escrita y protagonizada por un actor de origen indio, Aziz Ansari), «Dear White People» y «Orange is the New Black» en Netflix, «Insecure» (creada, escrita y protagonizada por Issa Rae, de ascendencia senegalesa), «Being Mary Jane» (BET), «Power» (Starz), «The Carmichael Show» (NBC), «Criadas y malvadas» (Lifetime), «Atlanta» (de FX; creada, escrita y protagonizada por un hombre negro, Donald Glover), «Jane The Virgin» (The CW, protgonizada por Gina Rodríguez, de padres puertorriqueños), «Broad City» (TBS) o «I Love Dick» (Amazon). En algunas de estas ficciones, existe diversidad no solo delante de las cámaras sino también detrás.

Algunas de estas ficciones, sin embargo, no cuentan con suficiente diversidad tras el telón, como el caso de «Orange is the New Black» cuando una fotografía de sus guionistas (¿blancos al 100%?) inflamó la crítica hacia una serie protagonizada por mujeres negras y latinoamericanas. Algo que contrasta, por ejemplo, con «Broad City» cuyas dos protagonistas, Abbi Jacobson e Ilana Glazer, son también sus creadoras y escritoras, y cuyo equipo de guionistas se caracteriza por la diversidad, tal y como demostraría una fotografía en Instagram:

Thinking 'bout our amazing season 2 writers room (not pictured the beautiful @chriskellyinstagram) check out what we wrote for you starting tonight at 10:30! Una publicación compartida de @abbijacobson el 14 de Ene de 2015 a la(s) 4:01 PST

Otro positivo ejemplo es el de «I Love Dick» (Amazon) cuyas máximas responsables, Sarah Gubbins y Jill Soloway (creadora de «Transparent») decidieron que su equipo de guionistas estuviera conformado por personas trans o personas non gender conforming). Una apuesta por la diversidad mediante la productora «Topple» («derrocar» en español), ya desarrollada en «Transparent» delante y detrás de las cámaras.

Lo ocurrido con los intérpretes de ascendencia coreana de «Hawai 5.0» no es la primera vez que ocupa titulares reivindicativos en Internet. Mediática fue a finales de 2016 la pugna por parte de la actriz Emmy Rossum para conseguir el mismo (e incluso superior) salario que su compañero de reparto, William H. Macy, en «Shameless» tras siete temporadas. Una pugna con final satisfactorio que incluso retrasó la renovación de la ficción de Showtime por una octava temporada.

Rossum explicaría en una mesa redonda junto a otras actrices, organizada por The Hollywood Reporter, que la persona que más le había apoyado en dicha causa había sido el propio William H. Macy. La actriz esgrimiría que aunque la serie en un principio giraba en torno al personaje de Frank (H. Macy, un actor con un extenso currículum en cine), poco a poco fue centrándose en el personaje de Fiona (Rossum) hasta convertirse en la columna vertebral.

Este mismo año, dos actrices de «Mentes criminales» (emitida por CBS, la misma cadena de «Hawai 5.0»), Kirsten Vangsness y A.J. Cook, negociaron con éxito una subida salarial (equitativa a su compañero de reparto más longevo, Matthew Gray Gubler) para la próxima decimotercera temporada. Otro sonado caso fue el de Robin Wright, co-protagonista de «House of Cards», quien pidió (aún sin éxito) tener el mismo salario que su marido en la ficción, Kevin Spacey.

And 2 out of 207 eps directed by women. I too look forward to the day when the numbers are different. #TheFutureisFemalehttps://t.co/38SVdTfCR1 — Gillian Anderson (@GillianA) 29 de junio de 2017

Reciente también ha sido la polémica con la próxima undécima temporada de «Expediente X» tras confirmarse el regreso de directores y guionistas (todos hombres) de anteriores entregas. Una lista de nombres de la que incluso se quejó su propia protagonista Gillian Anderson, quien también pidió cobrar lo mismo que su compañero de reparto, David Duchovny, después de que a ella le ofrecieran la mitad que a él para resucitar la mítica ficción en 2015.