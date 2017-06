Series que recomendar sin miedo a equivocarte

Son muchas las series que tienen éxito a día de hoy, sin embargo, pocas son las que de verdad han llegado a sobresalir por encima de las demás. Esas son las que te atreverías a recomendar sin miedo a equivocarte. Por ello, aquí os desvelamos las propuestas que todo el mundo debería ver y que no defraudarán a nadie.

«Legion», el caos inteligente de una serie única

Dan Stevens es el protagonista de «Legion» - ABC

«Legion», una de las series revelación de 2017, terminó su primera temporada en FOX España el pasado mes de abril, apenas unos días después que en Estados Unidos, donde lo hacía por todo lo alto. La ficción, que cerró todas sus tramas y abrió las puertas a una ya confirmada segunda temporada, está basada en el personaje de los comics de X-Men, David Haller (Dan Stevens) -el extraordinario mutante conocido como Legion-, quien fue diagnosticado de ezquizofrenia cuando era un niño y fue ingresado en una institución mental. Sin embargo, su rutina en un hospital psiquiátrico cambia con la llegada de una nueva paciente llamada Syd (Rachel Keller), que desencadena el descubrimiento de que las voces y visiones que tiene pueden ser reales.

La serie asombrará a no pocos espectadores. Se trata de la traslación televisiva del tebeo homónimo del guionista Chris Claremont y el dibujante Bill Sienkiewicz aparecido en 1985, una excéntrica y desconcertante aproximación al universo de los X-Men creada por Noah Hawley con una intriga descaradamente psicológica. Y es que «Legion» juega con las líneas temporales, con los colores y con los sonidos de las voces que David escucha a todas horas. Esta ficción, tal y como ya aseguró Hawley, no ha sido una historia sobre mutantes sino un retrato de la enfermedad mental, de cómo la (posible) esquizofrenia de su protagonista, David Haller, le echa un pulso. Además, por mucha espectacularidad visual que aporta «Doctor Strange», lo de «Legion» es diferente.

De hecho, si crees que lo has visto todo en series y películas de superhéroes, es porque todavía no le has dado una oportunidad a esta nueva ficción. Uno recomendaría zampársela porque dispone de todos los mimbres para hacer sombra a muchas de gran éxito. Veremos si lo consigue en su segunda temporada.

«Big Little Lies», mujeres supervivientes

Las protagonistas de la serie «Big Little Lies» - ABC

Esta miniserie es uno de los proyectos estrella de HBO. La producción -de siete capítulos- relata la historia de tres madres que acaban involucradas en un terrible asesinato. El reparto, con Nicole Kidman a la cabeza, cuenta con Reese Witherspoon y Shailene Woodley también, rostros que dan motivos más que de sobra para engancharse a la ficción. «Big Little Lies» es una adaptación de la novela homónima escrita por Liane Moriarty y dirigida por David E. Kelley, quien ya estuvo al frente de producciones como «The Practice» y «Ally McBeal».

En ella se propone mostrar el mundo en el que nada es lo que parece bajo la premisa «una vida perfecta es una perfecta mentira». La fachada de lo idílico se viene abajo cuando tras la puerta, la vida no es como se quiere aparentar. Secretos e inseguridades se esconden en los personajes protagonistas para esta nueva producción. Y aunque parezca que estamos ante una nueva «Pretty Little Liars», nada tiene que ver. Se trata de un drama oscuro pero cómico en el que una «sociedad perfecta» que idealiza el matrimonio, el sexo y la amistad, se choca de bruces con un homicidio. Es más, podría parecer que la nueva serie de HBO se hubiera inspirado en la exitosa «Mujeres Desesperadas»: mujeres protagonistas y un misterio por resolver en medio de un vecindario aparentemente perfecto.

Y es que «Big Little Lies» tiene el sello de HBO mires por donde mires: entretenimiento de calidad con un fuerte componente reflexivo. Un drama con tintes de comedia negra que todo el mundo debería ver. En definitiva, merece la pena darle un visionado a esta ficción ya que es una de esas series que marcarán 2017 y, a buen seguro, conseguirá alguna que otra nominación en las próximas galas de premios.

«Better Call Saul» se desmarca de sus orígenes

Bob Odenkirk es el actor encargado de dar vida a Saul Goodman en «Better Call Saul» - ABC

Cuando «Better Call Saul» comenzó, muchos anticiparon que el éxito de la precuela de «Breaking Bad» vendría rodada gracias, precisamente, al hecho de ser heredera de la magistral ficción de AMC. Sin embargo, dos años después y con tres temporadas, es un hecho que la trama protagonizada por Bob Odenkirk ha perdido su dependencia de la serie matriz y tiene mucho más que ofrecer que un puñado de personajes de «Breaking Bad» y el recuerdo de la premiada serie.

Tanto si has visto como no «Breaking Bad», te encantará.En esta nueva serie encontrarás personajes totalmente nuevos que te fascinarán desde el primer capítulo. Es tal el nivel de esta serie que se convertirá en una de tus favoritas en apenas dos o tres episodios. Damos fe de ello. Y es que «Better Call Saul» ha logrado tener una entidad, ritmo y tono propios y diferentes a los de la serie madre. La mayoría de series sobre abogados tienen un índice bastante alto de contenido educativo en sus capítulos, y aunque en el caso de esta serie no nos encontramos con un juicio cada semana, la forma de trabajar de los protagonistas nos ofrece una visión muy interesante del sector jurídico en Estados Unidos.

«The Night Of», cuando el crimen es adictivo

Naz, el protagonista de «The night of» - ABC

Resulta evidente que las series sobre crímenes viven su mejor momento y, aunque la miniserie «The night of» no se basa en ningún hecho real, es la que mejor ilustra cómo se entiende la justicia en un país en el que la Estatua de la Libertad se ha vendado los ojos para no ser testigo de un disparatado sistema en el que importa menos ser inocente que parecerlo. El protagonista, Naz Kahn (Riz Ahmed), de origen pakistaní, tras una noche de fiesta con una desconocida, se despierta y la encuentra apuñalada a su lado. Todas las pruebas circunstanciales le señalan como el autor del crimen, por lo que demostrar su inocencia va a ser casi una misión imposible. Apellidarse Ahmed en Nueva York es tan grave como dejar tus huellas dactilares en la empuñadura de un cuchillo ensangrentado.

Pero hay algo que también sobresale en esta historia y es John Turturro. El actor firma uno de los mejores papeles de su carrera al dar vida al abogado John Stone, un pobre diablo ninguneado por sus colegas de profesión, un tipo que le debe a su agresiva patología dermatológica el ser el foco de todas las miradas de repulsión que se clavan en su nuca cuando sale a la calle. De hecho, como toda gran serie, posee una lectura que va más allá de lo emocional. Y es que «The Night Of» habla de temas como el racismo o la falacia de la presunción de inocencia.

«The Walking Dead», pura adicción a los zombis

Rick y Negan son dos de los actores más destacados de la séptima temporada - ABC

Tras un apocalipsis zombi, un grupo de supervivientes, dirigidos por el policía Rick Grimes (Andrew Lincoln), recorre los Estados Unidos para ponerse a salvo. Aunque el leitmotiv de la serie sea el de un apocalipsis zombi, la narración se centra más en las relaciones entre los personajes, su evolución y comportamiento en las situaciones críticas. Y, ¿por qué es una buena opción «The Walking Dead»? Si bien es cierto que muchos fans de la serie han confesado alguna vez sentirse «estafados» con algunos de los episodios de la ficción a lo largo de sus siete temporadas, la mayoría siguen y seguirán viéndola hasta su desenlace. Los zombis son el primer atractivo en la serie de AMC. El excelente trabajo de Greg Nicotero en el diseño y maquillaje de cada uno de los cientos de caminantes que aparecen en la serie no pasa desapercibido. Cualquiera que haya visto películas de zombis, no dudaría en destacar la gran caracterización y la realidad que te atrapa en «The Walking Dead».

Pero eso no es todo. Cabe destacar la impresionante evolución de todos los personajes entre temporadas. Y es que, al tiempo que experimentan los estragos de la supervivencia, se van transformando en personas completamente diferentes a las que fueron. Además, la ficción zombi ha conseguido hacer que algunos de los personajes diseñados específicamente para la serie, como Daryl, se conviertan en los indiscutiblemente favoritos de la audiencia. Eso sí, nadie se puede resistir a un buen villano. Y «The Walking Dead» te ofrece distintos «malos», cada uno con más atracción que el anterior. Si bien ya el Gobernador conquistó los corazones de los aficionados de la serie, ahora con Negan están más que encantados.

Y sí, historias de zombis han existido muchas a lo largo de la historia del entretenimiento, pero ninguna ha conseguido convertirse en una de las de más éxito de la última década, incluso cautivando tanto amantes como no amantes de este subgénero. Eso sí, te advertimos que la serie es adictiva y ya va por su séptima temporada, pero te garantizamos que habrá valido la pena la inversión de tiempo, estamos frente a una de las grandes historias de nuestra época.

«American Gods», el espectáculo de la violencia

Odín, o señor Miércoles, es el papel que desempeña el actor Ian McShane - ABC

«Believe». El simple y contundente eslogan de Amerigan Gods, la adaptación televisiva del best seller homónimo escrito por Neil Gaiman, sólo le pide al espectador una cosa: creer en todo lo que ve... y en lo que no. «La serie de televisión más importante» del momento para Entertainment Weekly acaba de renovar por una segunda temporada y es ya por derecho propio uno de los grandes espectáculos audiovisuales del panorama catódico. «American Gods» tiene un prólogo que puede adecuarse a series como «Spartacus», en el que se amputan miembros y la sangre lo salpica todo. Sin embargo, la realidad, o la sensación que uno tiene después de ver varios episodios, es que pretende moverse entre claves cercanas a «Juego de Tronos», en el uso de la violencia y en la exaltación de un espectáculo en el que todo vale para sobrepasar al espectador.

La serie arranca con el pueblo vikingo desembarcando en un nuevo continente, llevando la cultura nórdica a América y encontrándose una resistencia que solo pueden compensar con violencia. Los viejos dioses han llegado. Aunque, miles de años después, los seres mitológicos que homenajeaban a la guerra, el amor o la fortuna han sido sustituidos por otros muchos más volátiles. Tecnología, drogas y medios de comunicación. Se trata de una lucha encarnizada entre los dioses antiguos y los nuevos; los valores tradicionales contra el nuevo paradigma social. Eso sí, no pretendas prever aquello que pasará en «American Gods».

Asimismo, el reparto no te dejará indiferente. Y menos cuando parece Ian McShane. De hecho, si dudas acerca de si «American Gods» te gustará o no, dejarás de hacerlo en cuanto McShane aparezca en escena. Sin duda, esta ficción ha dejado claro que quiere tomar el camino del riesgo y pretende dinamitar la parrilla televisiva.

«Juego de Tronos» o la batalla por el trono

Kit Harington es el actor que da vida a Jon Nieve en «Juego de Tronos» - ABC

La ficción de HBO es inesperada, arriesgada y brillante. Estamos seguros de que ya todo el mundo sabe qué es «Juego de Tronos» y son múltiples las razones. Primero, el constante realismo intrigante de lo que va a pasar y el lema por el que se rige: cualquier personaje puede morir. Y es que esta serie destruye tópicos narrativos sin inmutarse. Estamos tan acostumbrados a ver series y películas que siguen un patrón que saber que hasta el protagonista puede morir en cualquier momento crea una tensión constante en cada escena. Quienes siguen la serie saben que esto es un arma de doble filo, porque tanto puede morir el personaje que más odias, como el que más adoras.

En el momento menos pensado, quien menos te pensabas, hace lo último que te habrías pensado que podría hacer. Esta constante, y el hecho de que esté ambientada en un medievo fantástico pero con toda la crudeza y violencia de dicha época, mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Y es que es imposible aburrirse viendo «Juego de Tronos». Asimismo, todos y cada uno de los personajes de la serie son imperfectos y sublimes, construidos con gran dedicación y meticulosidad. Se logra crear una conexión emocional auténtica entre el espectador y el personaje. Eso sí, también es imposible que nada más empezar no te sientas identificado con uno de ellos y selecciones rápidamente a tu favorito, pero para descubrirlo tendrás que unirte a la batalla por el Trono de Hierro.

Pero todavía hay más. El éxito de esta ficción tampoco se podría entender sin todo lo que hay detrás: un elenco de actores excepcionales, un gran equipo técnico y de maquillaje, y unos decorados que nada tienen que envidiar a las grandes producciones cinematográficas. La exitosa ficción está a punto de estrenar su séptima y penúltima temporada el próximo 17 de julio y, aunque ya parece hasta absurdo recomendarla porque es la serie que nadie debe perderse, los cientos de millones de fans no dejarán de hablar de ella.

«Por Trece Razones» o trece razones para verla

Katherine Langford es la encargada de interpretar a Hannah Baker junto a Dylan Minnette - ABC

El último fenómeno de Netflix, «Por trece razones», no ha pasado desapercibido para muchos seriéfilos y ya se ha convertido en una serie de culto para adolescentes. En ella se desvelan las razones que empujaron a su protagonista, Hannah Baker, a quitarse la vida con solo 17 años. Bien es cierto que el argumento principal es el suidicio adolescente, pero también aborda otros temas actuales como el acoso escolar y el abuso sexual, dos temas muy candentes en nuestra sociedad actual. Además, también trata la mala relación entre padres e hijos. La serie presenta una realidad que no está tan alejada de los problemas actuales que se puede encontrar cualquier adolescente en el instituto. Por lo tanto, cada episodio es un mensaje claro y directo tanto para jóvenes como adultos.

De hecho, aunque sea sobre jóvenes y relate su día a día no es la típica serie juvenil, sino que muestra el lado más negativo del sexo, las drogas, las amistades, los celos y las envidias. Además, expone los dramas y el machismo que sufren las chicas en la adolescencia. Toda esta trama ha sido capaz de enganchar al público y arrasa en seguimiento. No todas las series llegan a ser la más comentada en Twitter al poco de estrenarse... Eso sí, tampoco des todo por sentado. Cada capítulo te soprenderá con giros inesperados por lo que se ha convertido en una de las series a recomentar sin ningún temor a equivocarnos.

«House of Cards», la ficción que cambió las series

Kevin Spacey y Robin Wright son los protagonistas de la ficción - ABC

Si no te has enganchado ya a «House of cards», estás a punto. Perderse a Kevin Spacey ejerciendo de sofisticada rata de cloaca en las oscuras tramas por el poder de Washington D. C. es algo que nadie se puede permitir. Simplemente poderoso. Este actor consigue siempre atraparte sea cual sea el papel que desempeñe. Pero eso no es todo ya que la ficción no es una serie más sobre políticos, es una serie sobre el poder. Cómo un matrimonio indestructible (Robin Wright) es capaz de trabajar codo con codo para llegar a ese poder. Y no importa quién o qué se interponga en su camino porque lo reconducirán hacia su propio beneficio o… lo borrarán del mapa para siempre.

Poder, corrupción, intereses personales, pasión... «House of Cards» es todo eso y más. Te enganchará desde el primer momento, sobre todo si te gustan las series sobre política. Y, si no, también. Es más, quien no se crea que está haciendo historia, aquí tiene otra razón más: ha sido la primera serie creada para web que consigue una nominación a los premios Emmys -en 2013- y en conseguir tres galardones, entre ellos el de mejor dirección de drama. Robin Wright también ha conseguido un Globo de Oro a mejor actriz de drama y Kevin Spacey otro en la categoría masculina. Los críticos la adoran: por algo será.

«This Is Us» o cómo emocionar con la sencillez

Milo Ventimiglia y Mandy Moore son los personajes principales de la serie - ABC

Si hay un estreno que no te debes perder este año es «This Is Us». La nueva serie de la NBC ha conseguido rescatar el drama familiar y, con un nostálgico lavado de cara, lo ha convertido en su buque insignia de la temporada. Millones de espectadores ya están enganchados a la historia de cuatro personas que nacen el mismo día: sus vidas, sus parejas, sus trabajos, sus hijos, sus ilusiones, sus sueños… Todo va creciendo ante nuestros ojos a medida que, en el piloto, cumplen treinta y seis. Pero eso no es todo porque esas cuatro personas están unidas por algo.

Un actor que está perdido en su carrera, una mujer con sobrepeso o un millonario que siente un gran vacío por no conocer a su padre biológico son algunos de los personajes de la serie. Unos personajes tan increíbles que querrás saberlo todo sobre ellos, sobre todo, de una de las parejas principales, interpretada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, quienes te robarán el corazón antes de que haya fundido a negro el primer episodio. Sin duda, si hay una palabra que puede definir esta serie es emoción. No habrá asesinatos, ni casos legales por medio, tampoco triágulos amorosos ni peleas perfectamente coreografiadas. Pero «This Is Us» no lo necesita.

Uno de los puntos fuertes esta apuesta de la NBC es la manera que tiene de luchar contra el racismo, siempre desde la ternura, con un punto de vista muy familiar y educativo pero sin despegarse de lo duro que es sufrirlo. Debido a su éxito sin parangón, la serie ya ha sido renovada para dos temporadas más de al menos dieciocho episodios. Así que tenemos «This Is Us» para rato y nadie debería perdérsela.